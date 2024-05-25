英國首相辛偉誠周三宣布於7月4日提前大選，解散國會嘅日期係5月30日。分析指辛偉誠係趁目前經濟表現和通脹問題皆有改善，以及寄望夏季體育盛事能令選民產生樂觀情緒，有利執政保守黨，因而作出「政治豪賭」，有保守黨前官員甚至認為佢嘅舉止「瘋狂」。究竟辛偉誠嘅豪賭會否令佢「一鋪清袋」，抑或是能夠扭轉局面？

依家先嚟打經濟牌有效嗎？冇錯，據英國官方數據顯示，4月通脹率為2.3%，係近3年來最低，今年首季經濟增長0.6%，實際工資亦連續10個月錄得增加，然而不要忘記，國際貨幣基金組織（IMF）早前預測英國將出現300億英鎊公共財政缺口，所謂經濟增長勢頭良好，恐怕只是回光返照！

辛偉誠嘅政治豪賭恐怕難以扭轉局面，老朽傾向相信「愈窮愈見鬼」。眾所周知，不足一個月前，作為大選前哨戰嘅地方選舉，保守黨好似食咗瀉藥咁，僅餘500多席，減少咗接近一半；反觀工黨則氣勢如虹，喺約2,600個議席中贏得1,100多席。阿哥，即使數盲如老朽，都感覺到工黨於7月4日嘅大選，如無意外，可謂十拿九穩；執政14年嘅保守黨猶如強弩之末，勢不能穿魯縞矣！

事實上，辛偉誠執政近兩年，可謂一事無成，英國嘅經濟唔掂；英國國民保健服務因醫護人員工時過長、破紀錄輪候時間和設施老化而瀕臨癱瘓；已經花費2.2億英鎊嘅「難民送往盧旺達」政策，喺7月4日大選前，未必能遣送第一批難民。

根據《經濟學人》嘅選舉模型，工黨預料可以獲得下議院381席，而保守黨則只得192席。姑勿論是否有若干偏差，但保守黨已經失信於民，預料工黨執政機會高達99%，英國要Change！