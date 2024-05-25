台灣政府日前換屆，雖然仍是民進黨執政，舊瓶新酒，但外界仍然關注賴清德接手後的兩岸政策會否生變，畢竟此人似乎更獨。結果賴清德上任第一天便拋出「兩國論2.0」新論，明目張膽地昭示其掛中華民國羊頭、賣「台灣國」狗肉的野心與圖謀，中國大陸外交部及國務院台辦即時轟其台獨主張是死路一條，妄圖「倚外謀獨」，而解放軍日前亦開展圍台演練。

賴清德首日上任發表的就職演說很惹火，談台灣定位、前景、經濟規劃都很虛，倒是政治議題，他打出了真牌。整篇就職演詞，最重要的表述在第三部分及第六部分，這也是賴清德暗藏機鋒的地方。他在第六部分拋出「兩國論2.0」，說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，這一句他用的國號還是中華民國，但幾句話之後，他已經玩變臉，指「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮」。這句話已偷天換日的把中華民國「同化」為中華民國台灣，然後再等於台灣，一套「台灣大於或等於中華民國」的操作方程式清晰可見。

然後是賴清德的攀誣，他在講詞分題為「民主台灣，世界和平舵手」的第三部分口口聲聲談和平，劍指全球有三大穩定挑戰，一是俄烏戰爭，二是以哈衝突，三是「中國的軍事行動以及灰色脅迫」。這個說法實在無知兼誣陷，近四、五十年來，除了軍事演習外，解放軍對台從沒出過一槍一彈，最近兩年的軍機軍艦巡航，也是應對美國與台灣民進黨政府製造兩岸紛爭的主權捍衞行動，與掠奪數以萬計生命的俄烏戰爭及以哈衝突有天壤之別，賴清德卻刻意將三者並列，不是用心惡毒是甚麼？

演詞還有一個需要注意的地方，就是賴清德把台灣安全與美國老爸緊緊綁牢，直言上個月美國完成了「印太安全補充撥款法案」的立法工作，會額外向印太區域提供安全援助，支持台海的和平穩定，台灣會與國際社會緊密合作維持和平，把台灣安全與美國大腿緊緊綁在一起。

聽了賴清德的就職演說，不少台灣人心寒了，擔心新一屆政府會讓兩岸風起雲湧，眼前的和平與穩定頃刻可失，更怕台灣新政府會讓他們在台獨作死之路上加速快跑起來。

賴清德志得意滿地發表了半小時的就職演說，但其演詞引來一致劣評，最好笑的是當中不少吹噓台灣成就的形容詞，例如台灣是「亞洲第一個同性婚姻合法化」的地區、台灣是「世界民主鏈」的亮點、台灣是「世界和平第一關的守衞」等等，這些看似高大上的詞彙，細品卻極度浮誇，恍如中學生作文，如此政論辯述差勁的官樣文字，配合賴清德上任首日的自我感覺良好，實在淺薄得很匹配，未來笑話恐怕少不了。