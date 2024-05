世界視線：英揆定七月大選　作重大政治賭博

英國首相辛偉誠上周三在滂沱大雨下,於首相府前宣布7月4日舉行全國大選,附近街道的親工黨分子,則播放工黨1997年勝選的宣傳歌《Things Can Only Get Better》(情況只會愈來愈好)贈興。

辛偉誠這項決定,打破各方認為保守黨政府會把選舉日期拖到最後,讓它有更多時間推出更多執政手段,爭取更多選民支持。不過,有保守黨資深人士認為,既然全國人民已厭倦保守黨內撤換首相的鬥爭,希望以全民大選來確認真正民意,保守黨愈拖延,只會令選民愈加反感,令選情更為不利。當然,辛偉誠快刀斬亂麻的決定,避免被宮廷鬥爭撤換下來,做個光明磊落的敗選人,也比被逼宮落荒而逃好。

此外,英國4月通脹率從3月的3.2%降至2.3%水平,雖然比市場預期的2.1%為高,但已接近英倫銀行所定的2%通脹目標,也是英國自2021年7月,即近3年來最低的通脹率,這是保守黨可以自誇的成績。而且,於競選宣傳期間,保守黨政府已有可能轉移審定不合移民資格的入境人士往盧旺達,有機會爭取到更多選民支持。

辛偉誠強調,保守黨政府有效降低了整體社會的能源開支,亦有正確的執政計劃說服選民,以保障國家安全和經濟發展。不過,英國媒體大多數認為,辛偉誠這項決定是一場政治賭博。

同樣對大選非常期待的有自由民主黨、綠黨、英國改革黨,以及要求更大自主,否則會走向獨立的威爾斯國民黨,它們都希望可以在保守黨潰敗下,增加議席及聲勢。

一份最新民意調查顯示,工黨以平均45%的支持度,遙遙領先保守黨的23%,以英國的選舉單議席單票制,勝方全得,工黨只要在競選期間不犯大錯及沒有被揭發大醜聞,將會大獲全勝,估計可以取得全部650席中的472席,保守黨則只得85席,跟上次大選保守黨得360多席、工黨得200多席相比,形勢大逆轉。

不過,工黨因為加薩停火問題,亦出現內部矛盾,黨魁施紀賢在國會討論加薩停火議題時,只支持人道主義停火,不支持立即停火,被黨內近百名議員批評是向美國及以色列傾斜。這當然亦反映工黨向來內部左翼與右翼的鬥爭,日後倘若執政,矛盾將更加浮上水面。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻