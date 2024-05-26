娛圈單打：家花不及野花香　女神慣見亦尋常

都話一個女人的婚姻幸唔幸福，完全有樣睇。早前本欄先至提過，陳茵媺有老公陳豪愛錫，去到邊笑到邊；陳自瑤同王浩信關係一言難盡，講親都一臉無奈。好啦，以此觀之，日本女星新垣結衣傳出同老公星野源感情亮紅燈，衰佬偷食女主播，似乎空穴來風，未必無因喎。

點解咁講呀？喂，結衣BB都係35歲啫，年紀細過陳茵媺同陳自瑤好多，但劣化速度十分驚人。日前亮相東京某戲院為新片造勢，超短齊蔭髮型顯得塊面勁闊，臉容仲勁殘；甚至日媒曾經抵死報道，話結衣BB髮線後移，有禿頭危機！

明明獲封國民老婆，明明喺《逃跑雖可恥但有用》靚絕全日本，何解下嫁星野源之後，女神一日殘過一日㗎？

嗱，雖然兩公婆喺偷食傳聞爆出後，極速發聲明否認以正視聽，但涉事女主播卻未有發聲，反而傳出星野源公司曾大砸10億日圓阻止爆料！呢位女主播據聞也是一位人妻，仲話因為不倫戀而被老公掃地出門兼離婚，若然偷食係假，照計冇理由唔出聲啫。日媒仲言之鑿鑿話，結衣BB同星野源之所以唔離婚，只為保住雙方事業，夫妻關係早就名存實亡。

其貌不揚的星野源，點可以咁樣糟蹋女神呀！唔通正如口痕友話齋，家花不及野花香，魚翅食得多會滯？講開又講，日本女星同拍檔戲假情真，通常都冇好下場，好似已故女星竹內結子下嫁首任丈夫中村獅童，衰佬咪又係偷食唔抹嘴！若然錯將戲中角色與真人混淆，好易所愛非人，畢竟長情專一的男人只會在戲中出現，現實中十個男人九個滾，剩番一個仲諗緊！