打了兩年多的俄烏之戰，是第二次世界大戰結束以來，首場大家熱議會打核戰的軍事衝突。在這之前，幾十年來發生過多場地區戰爭，其中也涉及「核武國家」攙和其中，卻沒有會打核戰的熱議。但今次很不同，俄羅斯對烏克蘭發動「特別軍事行動」伊始，俄羅斯總統普京就把核戰爭危險端到枱面，開誠布公，聲稱如果美國及西方令俄羅斯在戰場上受到重大創傷，處於危險之中，俄羅斯就會動用核武器。

普京這樣講，是以決死之心打這場戰爭的，美國及西方休想打敗俄羅斯，其結果就是和俄羅斯一起毀亡，夠膽就來試試，美國及西方不能不膽怯，這就是俄烏之戰規模不小、拖拖拉拉打了兩年多還沒打完的原因。

美國及西方也知道，支持烏克蘭使用大量常規先進武器，是不可能打敗俄羅斯的，他們如果用常規武器中的「最厲害殺器」和親自出兵，當然有可能重創俄羅斯，但那就會惹「急」了俄羅斯真的使出核武器，這個險不能冒。於是，美西方在這場仗中打得縮手縮腳，他們被「俄國老毛子」震懾住了。

與此同時，美西方也有愈來愈強烈的挫折感、屈辱感，堂堂超級大國、北約雄師，就這麼被嚇住了？這場戰爭若真的烏克蘭大敗，俄羅斯大勝，那就是美國和歐洲的奇恥大辱，利益損害無可估量！這口氣、這顆苦果，他們豈能輕易嚥下？於是他們最近又在商量支援烏克蘭更先進的武器、更多的財力，甚至「出兵」，甚至「叫板」不怕打核戰挽回局面。

很自然地，莫斯科不能不認真的對待這個動向，要作出反應。俄羅斯國防部日前表示，遵照總統普京的命令，首階段非戰略核武器演習將在南部軍區拉開帷幕，演習將準備和使用非戰略核武器；俄羅斯國防部強調，是次演習是對西方官員挑釁性言論和威脅的回應。過去一段時間，俄羅斯的核威脅講得多做得少，現在要動起來了。