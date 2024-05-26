美國壓不住中國崛起，惟有不斷羅織罪名，最近用上的名堂就是「產能過剩」，冀煽動國際社會，將槍口一致對準中國。剛結束的G7財長會議，美國財長耶倫再次呼籲G7就中國工業產能過剩，導致宏觀經濟失衡，建立「明確而統一的戰線」，並催促受中國產能過剩問題影響的國家作出反應。

不過，美國的號角似乎吹不響，G7顯然有各自盤算。法國總統馬克龍接待完國家主席習近平不久，兩國關係持續友好，其財長勒邁爾對耶倫的呼籲也是模棱兩可，指中國是歐洲的經濟夥伴，應避免與華爆發貿易戰；但面對中國的不公平貿易，G7需要保護本身工業利益。既不想開罪中國，又不至於直接打臉耶倫，總之講完等於無講。德國更不必說，其車企早就跟中國車企有大量合資計劃，況且中國是德國最重要的市場，根本不可能跟着美國對華徵收重稅。德國財長林德納便明言貿易戰只有輸家，沒有贏家。

剩下來最積極響應美國對付中國的是歐盟，惟單是法德這兩大領頭羊不願聽從指揮，美國和歐盟想建立「明確而統一的戰線」便難以實現，效果亦勢必大打折扣。

其實，當年拜登競選總統，曾公開反對特朗普對中國實施貿易戰，批評此舉不可能擊倒中國，反而只會傷及美國自身經濟。耶倫也是知名經濟學家，曾揚言上台後會改變特朗普的錯誤做法，惟現在卻是相反，拜登政府不僅延續特朗普路線，甚至過猶不及，連產能過剩這麼牽強的理由也用上。

美國最新通脹率按年上升3.4%，雖然符合市場預期，但通脹升勢不止卻是實情。要是美國繼續對中國貨苛徵賦稅，成本只會繼續轉嫁予美國消費者，通脹一旦急速升溫，拜登連任之路只怕會更難行。