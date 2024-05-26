很多國家或地區的領袖喜歡挑釁北京，他們卻不明白，愈是挑釁，自己所失愈多，換作我是解放軍將領，真巴不得這些對頭人，天天都來搞事。

在2012年之前，釣魚島即使是中國領土，卻長期被日本管轄，該島附近滿布日本海上保安廳的船隻，中國海警船很難靠近，這情況維持了好一段日子。直至2012年，日本傻不楞登，宣布要將釣魚島，也就是他們宣稱的尖閣諸島「國有化」。中國隨即逮着機會，派遣海警船在釣魚島海域作常態巡航，自此之後，該島儼然就成了中日兩國共管的領域。

2022年之前，兩岸之間雖然沒有明確存在中線，但是約定俗成，雙方的軍機、戰艦甚少逾越台海中線，大家多年來也相安無事。及至2022年，美國眾議院時任議長佩洛西不顧北京反對，堅持竄訪台灣，她前腳離開台灣，解放軍後腳便踏過台海中線，舉行軍演。從那天起，所謂的中線就不復存在，人民子弟兵可以隨時逼近台灣的家門口。

台灣總統賴清德剛上場，他可能又變相向海峽對岸送大禮。賴清德在就職演說上揚言，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，隱隱然潛伏台獨意味。他話音剛落，解放軍隨即開展名為「聯合利劍-2024A」的軍事演習，既有2024A，便意味着會有2024B、2024C的同類演習，台灣政權掌控的空域、水域，想必會失去更多。若然賴清德再不知好歹，又作其他形式的挑釁，說實話，解放軍可能喜聞樂見，因為到時候台灣的管控空間，肯定又會進一步被收窄。

依目前的演習區域，假如解放軍對台發動攻擊，據說殲20戰機只消一分鐘便能飛抵台北上空。以此觀之，賴清德要是再玩火，恐怕早晚會燒着整個台灣。