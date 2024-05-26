繼柯建銘不斷宣稱立法院「民主已死」變成中國人大，抨擊藍白聯手賣台後，民進黨側翼網軍接棒上場，在網絡推出一波宣傳攻勢，聲稱藍白之所以會強推「國會五法」，完全是受到北京的指示。

矢板明夫說：「袁紅冰披露，接到習近平的指示之後，中共國台辦迅速行動起來，並在1月27日就向習近平和王滬寧提交了一份文件，題目叫做《佔領台灣立法院制高點的統戰戰略要點》。這份文件現在已經發到中共各個省市自治區的統戰部、政協和地方國台辦的主管領導一級。」

他斷言，習近平敦促韓國瑜、傅崐萁和國民黨立法院的黨團，運用議會改革的名義，提出立法院的調查權、總統的質詢權、反台獨法等法案。即使這些法案一時難以通過，也足以造成台灣立法權的混亂，甚至停擺。進而有效地降低民進黨行政當局的執政效率，也就是降低賴清德的執政效率。這番說法一出，「塔綠班」紛紛表示恍然大悟與驚恐，立刻懂了為甚麼藍白一定要強渡關山，原來一切都是受到北京的指示啊！

先別提袁紅冰是個招搖撞騙貨色，矢板明夫在台灣也是出了名的愈翻船愈瞎掰，一個最基本的破綻就是，立法院調查權與總統質詢權，根本就不是今年才提出的，而是早在2020年大選期間，藍白就已提出的政見，甚至早在20多年前，民進黨自己也提出過，十餘年前又提過一次，請問難道十幾二十年前，民進黨就接受了習近平的指示，準備在立法院作亂了嗎？更可笑的是，以現在台灣社會的狀態，藍白根本不可能提甚麼反台獨法！而對大陸來說，台灣立法院的小打小鬧根本不值一提，賴清德愈是一意孤行，反倒愈是弱化台灣，到底誰受到了北京的指示，還真的難說咧。