以色列去年10月對哈馬斯的恐襲發動報復，當時應沒有想到自己會因此陷入日益嚴重的國際孤立當中。今年4月底5月初的時候，一些中南美洲國家接連承認巴勒斯坦國。最近這股骨牌效應蔓延至歐洲，挪威、西班牙和愛爾蘭宣布將承認巴勒斯坦國，令以色列大為羞憤。

我早在加薩衝突初期就指出，以色列最聰明的做法是速戰速決，時間一長肯定不利輿論戰。果然，據聯合國報告估計，約9,000名婦女、13,000名兒童在以巴衝突中被以軍殺害，而且這個數字還可能被低估。這些人命無疑令巴勒斯坦站在了道德高地，促使多國先後承認巴勒斯坦建國的權利。

其實，巴勒斯坦解放組織早在1988年已宣布建國，連同剛宣布承認的歐洲3國，現時全球有約150個國家承認巴勒斯坦國，超過聯合國會員國的三分之二。這是以色列外交的重大挫敗。隨着5月10日聯合國特別會議通過決議，認定巴勒斯坦符合聯合國憲章規定的會員國資格，而國際刑事法院檢察官又申請對以色列和哈馬斯領導人的逮捕令，無形中令巴勒斯坦得到更廣泛的支持，以色列政府卻成了與哈馬斯一樣的罪人。

同一時間，這也是美國中東外交的一大挫敗。除了歐洲3國承認巴勒斯坦國，法國在國際刑事法院檢察官申請對以色列領導人發出逮捕令後，亦表態支持國際刑事法院的獨立性。很明顯，美國的歐洲盟友在以巴問題上，與美國的步調愈來愈不一致。除非美國能在短時間內迫使以色列停火，否則國際社會對美以的壓力將會愈來愈大。問題是，在未能完全掌控局面之前停火，哈馬斯恐怕又會捲土重來襲擊。以色列總理內塔尼亞胡現在已回不了頭，美國作為以國的盟友，也很頭疼。