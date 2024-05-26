上回提到，將於個半月後舉行的英國大選，由首相辛偉誠領導的保守黨相信難以創造奇迹。主因固然是保守黨政府近年表現太差，加上新冠疫情與俄烏戰事令英國經濟衰落，通脹爆燈，保守黨選民關注的非法移民問題亦遲遲未見改善，民眾對已連續執政14年的保守黨深感厭倦，渴求改變。另外還有一個原因，就是英國各個細黨近年同樣日漸凋零，令不滿保守黨的民眾別無他選，只能集中票源投向工黨，進一步降低保守黨爆冷連任的機會。

英國下議院選舉奉行單議席單票制，本身就有利兩黨政治，輪流執政，較少像選舉制度較為複雜的歐陸國家般出現懸峙國會，經常要由多於一個政黨組成聯合政府，一旦出現分裂又要解散國會，不斷重選，造成政治不穩。

不過，英國戰後也出現過一度可左右大局的第三政黨。首先是由歷史悠久的原自由黨，與工黨分裂出來的社會民主黨所合組的自由民主黨。該黨多次在保守黨或工黨民望低落時有望取而代之，並曾在2010年聯同由現任外相卡梅倫領導的保守黨，組成戰後首個聯合政府。但自民黨每次上位後，都會被其他新興細黨搶去部分票源與政策主張，包括支持北愛爾蘭、蘇格蘭和威爾斯獨立的地區性政黨，主打環保議題的綠黨，以至近年興起、主張脫歐和反移民的右翼政黨。

蘇獨政黨在2014年蘇獨公投失敗後屢爆內鬥和貪腐醜聞，影響力大不如前。綠黨的環保議題若非已被兩大黨成功吸納，便是在能源危機下被選民漠視。前身為脫歐黨的英國改革黨，其右翼主張有一定市場，現時在民調中支持度排第3，但由於其票源分散，缺乏穩固根據地，難以在單議席單票制下與兩黨競爭，因而造就了工黨的獨大。