我們說一個人很務實通常都是讚美，但如果很務實地做數典忘祖的事，這種人的危害就特別大。台灣領導人賴清德自稱為「務實台獨工作者」，他這種務實台獨路線，對兩岸同胞作出最大的傷害，為地區穩定帶來最大的風險。

一個普世承認的三段論：「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府」。但賴清德卻將本是中國歷史一部分的「中華民國」政權概念，偷換成「國家概念」，再提出中華人民共和國與中華民國互不隸屬的「兩國」概念，企圖完成他的所謂務實台獨的路線。賴清德選舉時的務實路線，對一般民眾的確有很大的迷惑性，但為甚麼這次他的演說比起其前任更肆無忌憚，是打算直接掀桌子？還是覺得已太弱勢，要語出驚人來壯膽？

其實賴清德犯上了與黃絲大佬一樣的錯誤，騙人民最終連自己也騙了。台灣政治有一種東西叫「1450」，即是民進黨及台獨勢力操控的網軍，他們扭曲歷史，以偏概全，甚至無中生有，假「民主、自由、自決」之名拼湊台獨史觀，建構綠色恐怖氛圍，對偏離他們意識形態的人不斷打壓。加上國民黨時期不斷對中共管轄下的大陸妖魔化，令台灣島內構成一個訊息繭房。就算有一些大陸發展進步的消息，一些比較客觀分析都會馬上被扣上「統戰」、「認知戰」帽子，令台灣一般民眾對整個形勢有錯誤的認識，同時影響台獨當局的領導人在台獨路上愈走愈歪。

台獨當局一路作死，在賴清德的就職演說中，看出他們有幾項錯誤的假設，首先是所謂「中華民國台灣主權獨立」，但正如聯合國秘書長發言人日前重申，聯合國遵循1971年聯合國大會通過的相關決議，聯合國的立場是，台灣是中國的一個省。而台獨當局所謂的「邦交國」，只餘下12個，且實際上無一不是仍遵行「一個中國」原則。台獨當局倚美謀獨的策略，不惜將台灣人民綁上美國的反華戰車，自信可以借力美國實現台獨。但諷刺的是，賴清德自鳴得意的「全球民主供應鏈」核心、「護國神山」台積電，已在美國壓力下漸被轉移離開台灣。台獨當局以為玩得起國際槓桿關係，實質是引火自焚。

解放軍日前開展「聯合利劍-2024A」演習，展示了區域拒止反介入、經濟封鎖、痛擊台獨大本營、攔截逃亡路線等項目，對台獨當局進行針對性震懾。台灣不是烏克蘭，中國的國力和影響力亦遠超俄羅斯，統一台灣純屬中國內部事務，不論從外交上還是軍事上，台獨當局口中所謂的友邦不可能支持台獨，更遑論為台獨而戰。台獨當局的天真，就如黃絲大佬疾呼為美國而戰一樣可笑。和平統一仍是國家大政方針，一個中國原則下兩岸交流合作可以推動和平統一；但如果台獨玩火，北京會以「雷霆萬鈞」的軍事方式結束。