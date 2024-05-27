香港飲食業步入寒冬，一個月內有多達300間食肆結業，業界由是怨天尤人，一是歸咎於港人熱愛北上、不願留港消費；二是埋怨地產霸權，業主堅持不減租甚至加租。

香港租金高企，這一點毋庸置疑，即使現在樓市不如過去暢旺，大部分業主亦的確拒絕減租。這一點已是結構性問題，但一直如此，現在即使有食肆結業，同時亦有食肆開業，一雞死一雞鳴，可見租金並非本地飲食業致死主因。

北上消費熱潮方興未艾，網上充斥深圳美食關注組的言論，大家爭相推介哪家食肆好食抵食，就連蛋卷、芝士蛋糕這類香港的「拿手好戲」，一樣吸引大量港人北上掃貨，當中除了有貪新鮮的心態，說穿了，亦跟本港飲食業長期不思進取、服務及食品質素每況愈下直接相關。說得白一點，根本是抵死，咎由自取。

話說有網民光顧一家以「太好味道」作宣傳口號的連鎖式燒味茶餐廳，尋常不過的燒肉油雞飯一端上桌，駭然發現有一條短而曲的體毛夾雜其中！當堂大倒胃口，急召侍應要求更換，詎料侍應阿姐「吓」一聲仿似聽不明白，事主再三表示「有毛」她才有所反應，惟所謂反應，亦只是施施然收走碟飯，不好意思也沒說一句。

此事在網上公開後，不少網民認為「體毛送飯」令人作嘔，但竟然也引來大量飲食業從業員批評事主小題大做，「有條毛好小事」、「出街食飯預咗」，歪理說成真理，令人大開眼界！在此重申一次，香港在外用餐，收得貴的確是「預咗」，但付出金錢的同時，消費者從來不會預咗食物夾雜體毛以至昆蟲、餐具油淋淋、侍應粗聲粗氣！飲食業怨沒有生意、香港人不幫香港人的同時，請捫心自問你們是用甚麼態度奉客！