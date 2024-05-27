挪威、愛爾蘭與西班牙宣布將承認巴勒斯坦國家地位，並將於5月28日正式發表聲明，這招致以色列的反彈，立刻召回駐3國的大使，認為這是給予恐怖分子獎勵。而美國為首的西方國家卻認為，現在還不是最好的時機。3國雖然都宣稱此舉並非反對以色列，更非反對猶太民族，但顯然這間接表達了對以色列在加薩地帶進行種族屠殺的不滿，也是對美國縱容以國不人道行為、一昧在聯合國安理會動用否決權護航的含蓄譴責。

實際上，自1988年巴勒斯坦獨立建國以來，世界各國多數都承認巴勒斯坦，半島電視台統計，至少有143國正式承認巴勒斯坦，聯合國也在2012年將巴勒斯坦升格為「非會員觀察國」。只是由於巴勒斯坦多數領土被以色列佔領，加薩又頗不安寧，所以多數國家並未在巴勒斯坦設立使館或從事正式外交活動。

俄烏戰爭爆發後，台灣有人喊出「這一刻，我們都是烏克蘭人」，展現力挺烏國反侵略的意志，許多人更把烏國投影成台灣，彷彿認為只要烏克蘭能擊退俄國，就代表台灣也能抗拒大陸。所以在台灣，力挺烏克蘭成了政治正確，稍微說一下烏國情勢不利，就會被打成「黃俄孝子」或「中共同路人」。

現在巴勒斯坦也是弱勢的一方，也和台灣獨派一樣想獨立建國，務實的台獨工作者賴清德，不是應該展現撐自由、撐民主的決心，承認巴勒斯坦的獨立國家地位嗎？何況以色列和台灣根本沒有邦交，就算反彈也沒有大使可以召回。

遺憾的是，民進黨對力挺烏克蘭喊得震天價響，對受到種族滅絕待遇的巴勒斯坦卻視若無睹。說穿了，甚麼民主自由人權都是狗屎，當一隻美國人豢養的忠犬，才是民進黨人畢生的志向。