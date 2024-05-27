台灣民進黨政府不承認「九二共識」，導致國際活動空間愈來愈小，至今只餘12個邦交國。當中的梵蒂岡雖然面積只有約0.44平方公里，在國際社會卻有頗大的影響力。不過賴清德一上台，隨即傳出梵蒂岡希望在中國成立常設辦公室，被視為與北京外交關係升級的信號，這一消息也立即牽動台北的敏感神經。

中共信奉無神論，而羅馬教廷在冷戰的大背景下，長期認為共產黨是其最大的思想敵人，所以雙方一直未有建立外交關係。直至2018年，中梵在參考「越南模式」後，終於簽署主教任命臨時性協議。根據該協議，教宗任命的主教需獲北京同意，教宗也可否決北京所提人選。相關協議大大緩和了中梵長久以來的分歧。

過去幾年，儘管主教任命權的爭議不時籠罩着中梵關係，雙方還是多次續簽協議。目前來看，台灣的處境並不樂觀。綠營一直聲稱依靠自由民主、普世人權等理念可以鞏固台梵關係，但現實是，教廷非常渴望正式在中國大陸傳播福音，所謂梵蒂岡出於道德不會犧牲台灣利益，只是笑話而已。

反而是大陸當局一直猶豫何時和梵蒂岡建交，畢竟宗教的威力大，有可能影響到中共的執政權力，加上中美博弈激烈，北京更加有所顧忌。所以日前教廷提出到中國設立辦公室的要求後，北京並未給予明確答覆。目前中梵已建立溝通管道，但應該尚未有關係正常化以至建交的時間表。

無論如何，一旦賴清德加快台獨步伐，北京為了打壓台獨氣燄，隨時會迅速與教廷建交以壓縮台灣的國際空間，包括引發其他中南美洲邦交國一連串的斷交效應。民進黨當局聲言中梵建交是大陸的認知作戰，只是夜行人吹口哨。