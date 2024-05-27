英國首相辛偉誠日前宣布提前舉行大選，據報其中一個考慮，是將部分非法移民強制遣送到非洲的「盧旺達計劃」即將實施，估計可提升民眾對政府的支持，提高保守黨的連任機會。但有民調顯示，希望大力打擊非法移民的大多為保守黨的傳統支持者，計劃最多只可挽回部分近年流失至右翼政黨的保守派選民，無助向主要對手工黨搶客或開拓新票源。再者，盧旺達計劃的落實還有許多變數，若期間發生一些人道慘劇或貪腐醜聞，保守黨便會由攞分變成失分。

除了非法移民，英國近年連合法移民以及外國留學生也有人滿之患，與當地民眾一同爭職位、爭學位、爭單位、以至爭床位。本身是印度移民後裔的辛偉誠，在幾個月前宣布將會收緊容許外國人到英國定居、打工、留學，以及跟家人團聚的條件，希望將每年移民人數減少30萬，以集中資源接受當地真正缺乏的專才和精英學生，更強調「沒有貢獻的就不要來」。

然而，經過近年的疫情和高通脹環境，英國本土人口的生育率亦反覆下滑，跟香港一樣出現中基層勞動力不足和學校收生不足問題。有不少當地企業和學校都反對減少移民和留學生，認為會削弱競爭力和影響學費收入，長遠損害整體經濟和教育產業發展。據報在包括財長、外相、內相和教育大臣等多名內閣成員聯手反對下，辛偉誠被迫擱置部分收緊移民措施，尤其是有關學生及工作簽證。

辛偉誠亦嘗試將反移民牌與國家安全牌撈亂來打，指稱有些敵對國家通過移民及留學生滲透英國社會，藉此影響當地的選舉以至安全，這正是香港駐倫敦經貿辦間諜案的發生背景。惟胡亂指控新移民，可能會進一步打擊保守黨在少數族裔選民的支持。