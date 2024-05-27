《三國演義》第一回開頭就說：「話說天下大勢，分久必合，合久必分。」此話當真？時隔4年半，中日韓三國領導人再度聚首，尋日起一連兩日喺南韓首爾舉行會談。首日以雙邊會見開場，中國國務院總理李強、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅捉對會商；今日係三方峰會重頭戲，會後將發表聯合聲明。

青山依舊在，幾度夕陽紅。上一次舉行峰會係2019年底，時任國務院總理李克強（已故）、南韓總統文在寅、日本首相安倍晉三（已故）喺四川成都發表《中日韓合作未來十年展望》。時至今日，所謂「展望」，已令人有「不堪回首」之感！也不過4年左右，三國關係變得面目全非。更何況，日韓和解，中日疏遠，中韓關係更是急轉直下，而中美的對立愈來愈清晰。

南韓自尹錫悅2022年上台以來，外交路線一面倒向親美，親日亦可圈可點，他公布二戰時期日本企業強徵韓籍勞工嘅賠償解決方案，建議由南韓政府成立嘅「日帝強制徵工受害者支援基金會」負責賠償，終結兩國之間其中一項長期爭議，此舉於南韓在野黨派眼中，係「屈辱外交」。

此外，尹錫悅上台後要求擴大部署由美國提供嘅薩德反導彈系統，中國認為部署薩德會對其國土安全造成影響，南韓就話係用嚟應付北韓。然而呢套系統嘅雷達監測範圍達到2,000公里，豈止監察北韓咁簡單？北京隨即還以顏色，中韓關係由是拾級而下。至於日本倒向美國，更是路人皆見。

今次中日韓峰會召開前夕，內地官媒發表社評，形容會議為南韓外交「糾偏」試金石。三國峰會能否改善彼此關係，或令中韓關係走出谷底，仍有待時間證明，大家不妨拭目以待。