正論：爭議罵聲中玩完　垃圾徵費真失敗

醞釀接近20年，經歷4屆政府，2021年終於完成立法的垃圾徵費計劃，一直爭議不斷，實施日期兩度押後，始終都不能落實。政府昨日「引刀成一快」，正式宣布暫緩垃圾徵費，不會如期在8月1日實施，並將於稍後刊憲。現時更無實施的具體時間，意味政府不想再為垃圾徵費限死一個時間。垃圾徵費折騰了好一段日子後，如今市民暫不必再為垃圾徵費會加重經濟負擔而操心，一天光晒！為政者能去民之患，畢竟是好事。

政府羅列了民間反對垃圾徵費的意見，洋洋大觀，譬如加重家庭負擔及變相懲罰，用多個膠袋又不環保，加上家居窄難儲廢物作分類回收，同時回收配套不足，徵費操作繁複，更加重清潔工負擔，令管理費成本升高，有機會令人亂扔垃圾，推高經營成本。政府稱，經過8周先行先試計劃，當局已獲得研判所需資料及數據，對於如期推行垃圾徵費，支持的市民不多，80%人認為需押後或分段實施，甚至擱置計劃。本欄早前已力陳，垃圾徵費已淪為食之無味、棄之不足惜的雞肋，不正是如此嗎？

此外，先行先試結果顯示，大部分住宅樓宇參與者並未善用指定袋，後期情況更加明顯，垃圾棄置量及回收量以及習慣未有大改變，分揀垃圾大增清潔工的工作量。環境及生態局局長表示，先行先試結果反映本港沒條件實施垃圾徵費，改變習慣涉多方面工作，需按部就班，未來會加速擴大回收網絡，包括全港屋邨及大型屋苑額外加裝智能廚餘回收桶等設施，目標未來一年增加一倍；亦會設100個廚餘回收街站；在100個垃圾站設收集點。「綠在區區」亦會延長營業時間，並增加收集點數目，由200個增至800個，並在大型垃圾站設「綠在區區」，強調重視減廢回收的初心不變。

高官之言，可為垃圾徵費一再押後、不定具體實施日期打圓場，證實計劃雖然全面叫停，不過政府並非躺平「冇做嘢」，反而更加努力「補鑊」，以解環團轟政府不負責任、無立減廢時間表，甚至被記者追問是否應該有人要問責的窘境！如今垃圾徵費計劃縱使擱置，政府依然循序漸進推行減廢工作，作為市民，其實都希望為源頭減廢出一分力，只要政府真的做好配套，方便到市民，相信推行環保政策，不一定要「寓禁於徵」才能做好減廢。反之，思慮周全些，站在市民的角度，不離地，垃圾徵費相信不至於搞了這麼多年，到頭來勞民傷財而在一片民怨沸騰下「玩完」！

當局又指，垃圾徵費雖暫緩，6月起會繼續派半年指定垃圾袋予公屋住戶，每月提供20個，鼓勵住戶只用20個袋扔垃圾，推動他們參與減廢回收。有議員關注政府暫緩實施後，與指定袋供應商會否出現違約問題；已生產的指定袋能否以較低的價格售予市民，以收回一定成本。事實上，政府向來做慣「大嘥鬼」，當年新冠疫情嚴峻時，政府製造大批銅芯抗疫口罩分派市民，被譏為似「阿婆底褲口罩」，結果劣評如潮，又是浪費了大筆公帑。今之指定收費垃圾袋，反正政策已煞停，免費派給公屋住戶使用吧，還計較甚麼成本呢？希望政府吸取教訓，不要欲減廢卻又帶頭做「大嘥鬼」！