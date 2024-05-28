產評：全球AI軍備競賽　中美爭霸鬥砸錢

隨着去年美國企業推出生成式人工智能（Generative Artificial Intelligence），帶起全球的人工智能（AI）投資熱潮。與2000年的科技熱潮不同，如今科技的應用普及化，科技企業有實際穩健的經營現金流支持，更有國家戰略主導巨量資金投入產業的大力支持，有理由相信，未來一段長時間，全球的資本投資都會向AI相關科技產業傾斜，而世界兩強──中國與美國都會鬥花錢，研發高端晶片與設備，勢要在這主宰新經濟發展的戰略領域爭奪話語權！

其實，早在上世紀五十年代，已有科學家提出AI，惟經歷了兩波AI熱潮，也無法成功推展。直至近十多年，科學家發展出「機器學習」方法，終讓AI科技作出突破，圖形處理器（Graphics Processing Unit, GPU）應用釋放AI「深度學習」巨量潛力，預示全球AI晶片將會供不應求，故有得「芯」者、得天下之說。

是故，美國改變了由企業主導市場發展的策略，推出晶片法案，撥巨款協助美國半導體產業「強芯」，並聯合歐洲、日本、南韓等地在技術上圍堵中國。當然，中國亦不手軟，近日成立國家集成電路產業投資基金三期公司，以推動半導體產業的研發、生產和應用，冀能早日打破技術瓶頸，實現晶片國產化，破解西方制裁技術封鎖。

如是者，當各國都幾百億、幾千億甚至上萬億元狂砸入半導體產業，以謀求突飛猛進的表現，未來全球資本開支都會向相關設備及技術領域傾斜。身處疫後全球經濟低增長、通脹較高、利率與債務高企，再加上人口老化、勞動參與率下降等問題，市場都期望，AI應用能在提升生產效益和創造產值方面帶來正面的影響，以抵銷地緣政治風險上升、逆全球化和全球供應碎片化所帶來的衝擊，為資本市場帶來融資的新需求，惟實際上，這次「競賽」尚存在不確定性，就如AI晶片與潔淨能源的供應，能源儲存方法、量子運算力、人力資源等發展是否配合，只能說是見步行步。各國都將這門產業發展提升至國家戰略層面，圖以「舉國之力」來推進，相信將更多軍事技術商業化應用，會是主流發展之一。

狂花錢的過程中，AI與不同產業結合的效益如何，還須時間來說明。大量資金投放在一個數據安全及法規監管有待完善的領域，實際上也不無風險。慶幸的是，與2000年的科技熱潮不同，今時今日對科技的需求呈多元化，應用亦十分廣泛，有足夠大、具持久性和結構性增長的市場需求來支持產業發展。

中美各自鬥花錢支持科技產業發展，技術脫鈎之下將呈半球化發展，惟若技術不能兼容，將大大影響效益。到底最終誰能結合數碼化與智能化，提供最完善的解決方案，協助各地理順經濟結構性問題，確保可持續發展，從而一統全球制式，奪得市場話語權，始有望成為新經濟時代的霸主。所以說，這場中美世紀爭霸戰，既走在創新科技的賽道，兩者都沒有絕對優勢，就看哪一個體制，能為全球治理變革和建設提供最佳方案。