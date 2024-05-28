娛圈單打：大陸市場太吸引　台灣藝人紛表態

嗱，今時唔同往日，搵食都要懂得走位求生，做娛樂圈呢行更加要識睇風頭火勢。台灣總統賴清德發表就職演說，大有台獨意味，中國大陸拒絕再忍，唔止舉行圍台軍演，反台獨之火仲燒到演藝界，一眾喺大陸搵食的台灣藝人都必須表態，否則，輕則被小粉紅出征，重則無立足之地，咁就大鑊啦！

《央視新聞》官方微博特別整理咗18位台星按格式所發的表態文範本，內容都有「台灣必將回歸祖國的懷抱」呢一句，轉發台星包括侯佩岑、張韶涵、楊丞琳、歐陽娜娜、蘇有朋、張信哲、吳克群、明道、陳喬恩、汪東城、陳妍希、楊宗緯、吳奇隆、辰亦儒等。內地網民對此大表滿意，之不過壓力就落咗去仲未表態的台灣藝人身上！

好似天團五月天、天后蔡依林都被點名，內地網民力促不表態就不要來大陸搵銀！喂，大家心知肚明，全世界冇一個地方出手咁闊綽，一班寶島明星若然失去大陸市場，即係同自己荷包過唔去！結果，五月天主音阿信在北京舉行演唱會期間脫口而出「我們中國人」、正在南昌舉行演唱會的蔡依林也高喊「我們中國南昌最熱情」，唔知算係取巧定係表態呢？

講真，過去做明星，大都主動跟政治絕緣，無謂牽涉是非漩渦，但隨着中美對抗愈演愈烈，台獨勢力愈加囂張，大陸全方位反擊，連演藝界都不能幸免。其實吓吓逼人表態係煩㗎，藝人就要自己衡量一吓，大陸市場重唔重要，人仔香定係台幣香囉。如果你好似出名「綠」嘅歌手陳昇咁，完全唔介意有冇大陸市場，真係冇人會逼到你表態，係咪咁講先？