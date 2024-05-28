中國當前最大的任務是避免武統台灣。

避免武統不是放棄統一，放棄國家主權、民族大義，而是避免戰爭，避免戰爭對兩岸社會的破壞。任何理由都不足以開啟戰爭。被侵略當然要反抗，但重要的是不應等待別國侵略才作反抗，而是被侵略之前作出各種努力，使侵略不能成功，甚至用所有方法阻止侵略的出現，使戰爭變成不可能、不需要。

美國打擊中國是絕對的，一如它要瓦解俄羅斯、推翻伊朗。美國亡華之心不死，且是美國政界的共識。美國立國便是以侵略戰爭起家，200多年來從未改變。台灣的台獨不過是美國攻擊中國的棋子，即使台獨不成功，只要因台獨問題中國捲入與美國間接或直接的戰爭，便是美國達到對華的戰略目標。或許美國侵華會比日本侵華更為失敗，打不敗、佔領不了中國，但戰爭必然是殘酷的，必然帶來破壞、生靈塗炭，社會的發展受挫而倒退。

美國的戰爭都是在他國的土地上進行，一如歐洲大戰，破壞的是歐洲各國，美國本土無事。戰爭的破壞反成美國生財之道，確立霸權之法。美國要用台灣挑起與中國戰爭，當然會把日本、南韓拉入，戰爭的破壞便限於東亞。台灣一如烏克蘭之被摧毀，美國是在所不惜，也毫無可惜。中國開戰後相信不會動用核武攻擊美國本土，傷了美國，中國的損失會很大，台灣、東南沿海都會受到毀滅性的攻擊。即使最後把美國打走，損害不是一代人可以重建。

應對美國這種在別人土地進行侵略戰爭的戰爭，中國可以不像俄羅斯在烏克蘭那樣被迫應戰。中國要的是避免戰爭，但同時找出方法阻止台灣台獨賣台，阻止美國把台灣烏克蘭化。外圍是拉攏韓、日，使之為顧及經濟發展和政權穩定，而不跟隨美國支持台獨。在韓是支持它的民族主義，擺脫美國駐軍與聯合作戰指揮權，韓國二分的政治形勢有利用民族主義驅趕美國勢力，中、俄皆可推動南韓前總統文在寅未竟的東北亞區域和平發展計劃。

日本則是經濟上與日本企業合作，深耕一帶一路，鼓勵和協助日本經濟復興，打擊美國掠奪日本金融資本海外圖利的活動，在東亞從根本上削美國的支援。

但遠水救不了近火，關鍵還是直接面對台灣社會，找出打擊台獨的對策來，且要證明不是統戰，而是兩岸乃至東亞發展之途。這就考驗中國內外的政治智慧。