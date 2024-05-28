俄烏戰爭打到今天，俄勝烏敗已經顯而易見，不過美西方似乎並不甘心，總要算計是否還能轉敗為勝。

美國從一開始就表示，不會直接參與戰爭，不會出兵，不會援助大殺傷力的先進武器予烏克蘭，這就決定了這場仗俄羅斯不會敗，這也大大影響了歐盟、北約對烏克蘭的援助態度。

然而，隨着戰局的推移，歐盟、北約發現自己不能像美國那樣瀟瀟灑灑地「收放自如」，因為俄烏之戰是在歐洲打的。烏克蘭敗了，俄羅斯的勢力就會擴展擠壓到歐盟，他們中以法國為龍頭的勢力認為，北約應該派兵參戰，打到俄羅斯境內。他們以為這樣才能挫敗俄羅斯，保存歐洲；但由於有核戰爭的威脅，他們又不敢真冒這個險，不敢付出慘重代價，目前只能是用「態度」和「嘴炮」、軍援繼續阻嚇俄羅斯，不要試圖再擴大戰果，要到此為止，俄烏展開談判，讓歐洲利益「止蝕」於此。

那麼，莫斯科會怎麼判斷目前的戰果是否還可以進一步推進及利益最大化呢？這決定了莫斯科的下一步行動及對談判開出的條件。俄羅斯是要完全收復頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松4個「已獲准加入的行政區」的，也在盤算着如何拿下敖德薩等烏克蘭西南部的4個州，更換基輔政權。俄羅斯的胃口很大，加上克里米亞，那就意味着這次「特別軍事行動」和俄烏之戰，莫斯科收復了蘇聯解體後分離出去的烏克蘭百分之四十三的土地。

眼下的戰場，是在烏克蘭第二大城市、位於東北部的哈爾科夫，俄軍攻佔了哈爾科夫州12個村莊。莫斯科提出了「建立軍事緩衝區」的要求，以保護俄羅斯西部邊境的安全；莫斯科同時表示，如果西方向烏克蘭提供遠程導彈，俄羅斯會讓緩衝區逼近波蘭邊界，甚至擴大到波蘭境內，這意味着俄羅斯要控制北約的地盤，屆時北約想不對俄開戰都難！可見，歐洲目前的援烏策略不但阻嚇不了俄羅斯，還在繼續引火上身。