昨日提及有網民到知名連鎖茶餐廳食燒味飯奉送體毛，事件在網上公開後，惹來飲食業從業員反擊，不是認為小題大做，就是覺得「出街食飯預咗㗎啦」，絲毫不以為恥，反視之為理所當然。

作為消費者，付出金錢只想得到對等的服務，並非要求在茶餐廳用膳獲得五星級酒店待遇，只是要求食物質素和分量相對應，起碼不會奉送體毛，跟侍應反映後連一句「不好意思」也沒有。再說，上述連鎖茶餐廳已轉用自助點餐、自助結帳，侍應主要就是傳菜而已，還要愈做愈黑面，睬你都嫌費事的樣子，究竟從業員知道自己的工作性質是甚麼嗎？

最近飲食業不景氣，市民對從業員的不滿亦大爆發，不少網民大數出外用餐的不快經歷，直言港人蜂擁北上消費的原因，正是受夠了香港飲食業的不禮貌、食物質素差、收費貴。飲食業界代表也有呼籲從業員保持禮貌、多點笑容，但又惹來從業員反駁，指每日做足十幾粒鐘，人工不高，非常辛苦，還要求他們笑面迎人，是強人所難。

老實說，要他們時時刻刻保持笑容，的確是不實際，只要待客有基本禮貌，消費者已經收貨。何況從業員亦應問問自己，為何會當上侍應，而不是當中環的OL或Banker？原因一字咁淺，就是學歷和能力不足。過去香港人尚有「鬼叫你窮啊頂硬上」的堅毅精神，現在的香港人則是愈窮愈見鬼、愈見鬼愈似爛泥，早就失去向上拚搏的精神。

至於飲食業的老闆亦只懂「榨到盡」，將成本壓到最低，完全不理質素。就以上述茶餐廳集團為例，最初在西灣河小舖起家，當時的燒味人人讚好，後來上市擴展，到今天燒味質素大不如前。有沒有用心去做，消費者心中有數。