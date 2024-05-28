解放軍環台軍演，大批台灣藝人表態支持統一，520才激進提出「新兩國論」的賴清德，態度突然放軟，聲稱「我非常期待跟中國透過交流合作，增進彼此的了解、理解、諒解、和解，創造互利互惠，邁向和平共榮的立場」。這「新四解」就能化解兩岸衝突，緩和當前局勢嗎？答案顯然是否定的。

對大陸而言，兩岸之間所有的交流合作、互利互惠，必須奠基在「兩岸同屬一中」的架構下，亦即只要承認是中國人，那就一切好談。可是賴清德起手式就是「我非常期待跟『中國』透過交流合作」，明確地站在台灣與中國是兩個不同國家的立場，那麼兩岸之間就不能談也無法談，因為大陸只要一談，豈非等於承認台灣的國家地位？這是北京絕對不可能接受的。

民進黨一直強調兩岸之間協商談判不應「預設立場」，但沒有預設立場根本不是談判，而是聊天！何況民進黨自己明明已預設立場，那就是台灣與大陸一邊一國、互不隸屬。結果就和現在立法院的僵局一般，民進黨老是說自己願意協商，但前提就是一切退回重審，這種毫無誠意、擺明拖延時間的協商，又怎麼會有傻瓜陪你玩下去呢？

在台灣內部，賴清德就算是雙少數政府，還企圖透過網軍四處散播謠言，動員群眾想要搶佔輿論制高點，雖然所有民調都顯示多數民眾不支持他的做法，但至少滿足了同溫層的需求。然而在兩岸間賴清德若也想玩這樣的遊戲，就完全是搞不清楚狀況，只會迫使北京對台灣作出更沉重的打擊。

過去8年兩岸之間已沒有經常性溝通管道，未來4年只有更糟，昧於國際現勢以為倚靠美國就可高枕無憂的賴清德，已經駛入火車對撞的軌道，再不煞車就只有眼睜睜看着悲劇發生。