近年本港接連出現虐兒事件，當中不少個案案情更是駭人聽聞，引起各界對保護兒童的關注，政府於2023年提出《強制舉報虐待兒童條例草案》，同年7月成立法案委員會開始審議草案。強制舉報虐待兒童法案即將完成立法，擬規定包括社工、教師、醫護在內等25個專業範疇人士，遇到懷疑兒童受虐必須通報社署或報警，違例屬刑事罪行，據悉政府修正案中引入的兩級制刑罰制度，一經循簡易程序定罪，可罰款最高5萬元；若循公訴程序定罪，則可罰款最高5萬元和判監3個月。

當政府的保護兒童個案創10年新高，法庭案件揭示兒童受虐時，大多無力自保或主動求助，部分遺下長期創傷甚至失去生命，社會無疑有責任及迫切需要，為他們築起保護網。香港每年平均有多達6宗因襲擊引致兒童死亡個案。當然，這些慘劇的數字不在多與少，而是一宗都嫌多！本港現時兒童緊急宿位長期爆滿，全港只有一間兒童收容中心，且缺乏中央輪候機制。現行機制下，被界定為虐兒的個案會獲優先編配宿位，但仍需輪候一至兩個月，期間兒童一般會獲安排留院，或由其他親戚照顧。

根據《兒童權利公約》指導原則，涉及兒童的一切行為應以兒童最大的利益為首要考慮。每個兒童均享有固有的生命權，締約國應最大限度地確保兒童的生存和發展。公約於1994年伸延至香港實施，近年嚴重的虐兒個案令社會更關注現有政策、法例和服務，是否足夠保障兒童的安全和生命。不過，若要解決虐兒問題，單靠事後的強制舉報恐怕並不足夠，同時也應着力在事前的普及預防。

過往政府輕視兒童權益，往往在虐童悲劇發生後才推出零碎措施撲火，但成效遠不及由預防階段做起。預防虐兒，當局理應提供更適切的援助，包括參考關注團體建議，建立完善的高危家庭篩選系統，透過母嬰健康院、醫管局或各大社福機構，主動挖掘目標群組，助及早識別高危目標並提供相適切援助。

虐兒不單止是個別家庭的問題，而且與兒童日後的成長，以及能否成為一個對社會有貢獻、奉公守法的良好市民，有着莫大影響。政府和社會需要對虐兒表明零容忍的立場，問題在於怎樣才是更合適地處理虐兒個案。在「虐兒」、「豁免舉報機制」和「合理舉報門檻」等方面應訂立更清晰指引以及進行解說，同時就擬定草案的執行細節、定義等盡快釋疑。另外就兒童精神虐待，亦建議當局審視立案考慮因素，並釐定較合時宜的立案標準。

虐待兒童絕不能容忍，施虐者固然要重判，對懷疑虐兒個案知而不報，更有可能助紂為虐。要成功防止虐兒事件的發生，除了有法例，政府亦應加強社區的宣傳教育工作，進一步提升市民對保護兒童的意識，及社會辨識兒童受虐的敏感度，同時完善各方面的硬件配套，更全面保證兒童的身心健康。