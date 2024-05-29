娛圈單打：兩位人夫眼火爆　做人老婆知分寸

鮮有拍劇的洪永城老婆梁諾妍，有份參演正在熱播的《家族榮耀之繼承者》。劇中跟羅子溢有親熱戲和激吻場面，洪永城一邊睇片一邊鬧黐線，質問使唔使「好似伸埋脷咁」，面色又紅又綠，網民都覺得這位醋夫非常搞笑。

無獨有偶，洪永城紅顏知己黃翠如老公蕭正楠，亦有劇集《神耆小子》出街，他在劇中同樣有吻戲，對手為傅嘉莉。蕭公子就話，同老婆都係圈中人，大家清楚知道只係工作，唔會介意，不過若老婆要拍吻戲，就明言不希望對手係洪永城，認為「可以咀個好啲」！哈，看來蕭公子非常嫌棄洪爺喎。

又真係唔出奇嘅，皆因黃翠如婚前經常跟洪永城出雙入對兼傳緋聞，仲揚言連洪爺「尺寸短」都一清二楚，可見關係匪淺。即使婚後亦沒有避諱，繼續同洪永城「郁手郁腳」非常老死，蕭公子則故作大方，實際係咪真係冇所謂，從上述的嫌棄言論已可見一斑。

部分網民更係劣評如潮，直斥黃翠如同洪永城各自係人妻人夫，應該要有分寸，甚至批評翠如係「綠茶婊」、「心機女」，認真誇張。連正印梁諾妍都冇出聲，網民似乎激動得滯喎。

之不過，今次由蕭公子講到出口，雖然只係說笑口脗，但除非夫妻關係出咗問題啫，否則正常人夫，肯定唔會鍾意自己老婆同其他男人走得咁近。掉番轉講，洪爺睇見自己老婆同其他男星拍親熱戲，一樣眼火爆。己所不欲，勿施於人，Friend還Friend，真係毋須過分親密。對於老公同老友呢兩位大男人的微妙反應，唔知翠如BB收唔收到箇中深意呢？