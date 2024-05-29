產評：鬆綁樓市穩信心　華景氣有望升溫

內地房地產債務危機是當前阻礙經濟復甦的一大絆腳石，影響的非單只是用家置業的信心，樓市長期無法正常運作，房企資金無法正常流轉，最終必然是火燒金融體系，牽一髮而動全身，連帶固定資產投資、民營經濟、居民消費及中國資產估值都要繼續尋底。是故，要穩經濟，得在產業調控取得階段性成果後，及時修正。近期多個大城市放鬆樓市調整，誠然是利好信號。若樓市運轉逐步正常化，內地整體經濟景氣下半年有望展現更大的復甦動力。

近日陸續傳來一線城市放鬆樓市調控的消息，最新有上海、廣州、深圳。其中，上海提出調整優化住房限購政策及信貸政策，支持多子女家庭合理住房需求，「以舊換新」及優化土地和住房供應等9條政策措施。至於廣州，昨宣布調整優化差別化住房信貸政策，首套房及二套房最低首付比例下調，並同樣在「以舊換新」及非本市戶籍居民家庭買樓上提供便利。昨晚輪到深圳市亦加入鬆綁行列，公布下調個人住房貸款最低首付比例和利率下降。

有理由相信，隨着重點城市陸續鬆綁，「三箭齊發」（下調首付比率、降息及推動政府直接收購協助加速消化庫存），今年全國樓市運作將逐步復常，意味樓市產業鏈有望逐步恢復正常運轉，非但惠及需要置業的用家，房地產一脈的資金流轉正常化，連帶整個產業鏈包括金融服務、建築、物料、家具、物業管理等行業都有望迎來真正復甦，為民營經濟注入動力；而房企資金流復常，能支持啟動正常的資本開支計劃，支持地方建設，也是經濟可持續發展必須要有的重要一環。

不過，得認清一個重點是，內地當局有關「房住不炒」的底線並未改變，放鬆樓市調整是要讓樓市運作正常流轉，恢復市場信心，並不是要炒家歸位，讓樓價、地價飛升。比如鼓勵「以舊換新」，在推動新投資的同時，也滿足到居民改善住屋環境的實際需要；統籌地方政府等國資吸納部分住屋庫存，是加快市場供需正常化、加強市場入市信心之舉，並非要囤積居奇，更非要搞國進民退。

至此，內地樓市政策方向由緊轉鬆的趨勢已確立，對加快經濟復甦有積極作用。雖不能奢望樓價飛升帶動資產價格上漲的場面會重演，惟始終房企債彈可大可小，確保房企資金正常流轉，加快解決債務問題，最終非但能救樓市，亦可消除銀行業的不穩定性，讓整體經濟景氣逐步撥開雲霧。

得謹記未來內地樓市以踏實穩健為主調，畢竟城市化已有一定程度，加上人口老化問題，年輕一代對於置業的觀念起變化，商品房功能主要在於居住，與炒賣不太相干了，更多社會資源投入科技、教育、綠色產業等支持新經濟領域的發展，傳統房地產與金融業一樣，既不能離開服務實體經濟的原則，也不可能再走回「以泡養泡」這不可持續的發展舊路。弄清這個政策底線，將有助投資掌握內地經濟的發展前景，更多外資將重新審視中國投資，合理投放在這世界第二大經濟體的未來。