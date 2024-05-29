目前美國經濟到底好不好？大概可以用外強中乾來形容。表面上官方公布的數據非常亮麗，經濟持續增長，就業數字理想，美元保持強勢，股市屢創新高，形勢似乎一片大好。但一般民眾的切身感受卻是另一回事，以上一切好像統統與他們無關。最近有外媒和大學針對美國民眾進行民調，高達71%受訪者認為美國經濟狀況不佳，56%更認為目前正處於衰退中。原因何在？除了通脹，顯然還有更深層的原因。

說穿了，美國經濟的「繁榮」景象主要是靠印鈔和發債支撐，聯邦債務固然已達天文數字，許多民眾也是舉債度日。紐約聯邦儲備銀行的數據顯示，今年第一季度美國家庭債務總額達到17.69萬億美元，創下歷史新高，與接近35萬億美元的天量國債交相輝映。半數美國人銀行存款僅500美元，三分之二美國人拿不出1,000美元應急，實在難以想像。政客和專家們一直在唱好美國經濟，政府和民眾反而愈來愈窮，不是很奇怪嗎？

其實一點也不奇怪，美國經濟榮景不過是一種幻象，所謂的形勢大好純屬自嗨。瘋狂印鈔和發債也好，靠高息吸引美元回流也罷，這些錢並不是投入實體經濟，而是投資債券收息或進入股市炒賣，結果除了推高通脹，造成金融泡沫，更導致貧富懸殊不斷惡化。美國絕大部分財富掌握在極少數財閥和金融大鱷手中，股市屢創新高，也是靠部分大型企業回購股份和科企推出新技術來維持，中小企業和一般民眾不但感受不到經濟榮景，反而備受通脹之苦。

明眼人都看得出，美國經濟千瘡百孔，競爭力每況愈下，存在明顯的結構性問題，但政客們不是想辦法解決自身問題，而是企圖轉嫁矛盾，不斷加緊對中國的遏制打壓。甚麼「產能過剩」、「對外傾銷」等等，華府拿這種違背常識、毫無道理的謬論來攻擊中國，恰恰證明他們已到了黔驢技窮的地步。老美始終不明白，小院高牆保護不了自己，打壓別人不能解決自身問題，尤其是面對中國這個龐然大物，不管華府如何出招，終將徒勞無功，而且必遭反噬。

別的不說，單是從聯儲局舉棋不定，既想減息又不敢，就知道美國經濟狀況如何。不減息怕經濟衰退銀行爆雷，減息又怕美元貶值美債崩潰，其處境之尷尬可想而知。美國霸權不外如是！