第9次中日韓領導人會議在南韓結束，談不上有甚麼成果，不過是自說自話。當然，論改善關係的可能性，中韓比中日要高得多，畢竟中韓並無歷史恩怨或領土爭議，南韓過去一直與中國有貿易順差，只是2023年才轉為逆差，且中國始終是南韓最大貿易國。反觀日本從來不反省侵華史實，釣魚島爭議咄咄逼人，加上軍事上全面倒向美國，核污水問題又拒絕解決，中日關係不可能有改善。

說回中韓，文在寅時期兩國關係友好，但尹錫悅上台後，擺出一副跟在美國後面當附庸的嘴臉，莫名其妙地反華，將兩國關係弄僵。到了如今貿易逆差不斷擴大，南韓半導體企業業績大倒退，於是又急欲修補對華關係。其實中國的態度直截了當，只要南韓不要跟美國一起反華、不要插嘴台灣問題，一切好辦。中國總理李強訪韓期間，特地跟三星會長李在鎔會面，表明歡迎韓企繼續擴大對華投資，顯見中國大門並無對韓企關上。

事實上，這些年南韓的優勢產業全面被中國趕上，中國自主研發晶片，對南韓半導體的需求大減；汽車業更是中國電動車的天下，南韓汽車銷情大不如前；而華為手機突破美國技術封鎖，深受內地消費者歡迎，同樣打擊了三星等南韓手機在中國的銷售。數來數去，除了「韓流」繼續所向披靡，南韓已沒有明顯優勢可言，而且在中國「限韓令」下，韓流明星亦少了到中國掘金的機會。

日本的反應才是最可笑，一方面要求中方解除禁止日本海產入口的禁令，另一方面又綿綿不絕排放核污水入海。與此同時，日本參加美軍軍演愈演愈歡，又向美國購買戰斧巡航導彈，名為針對北韓，實為針對中國。中日關係繼續低走，不可能有改善空間。