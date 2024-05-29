香港特區政府終於向現實低頭，原定在本年度實行的垃圾徵費措施，宣布無限期擱置。表面看來，是由於今年4月起推展的試驗計劃成效欠佳，政府從善如流，故取消新政。實際上則不然，本欄早在4月10日已指出，特區管治班子實施「先行先試」計劃只是幌子，旨在對外作交代，他們從來不預期計劃會成功，也不希望能夠成功，最好是在試驗階段惹來怨聲載道，政府就可以順水推舟，說要尊重民意，到時候取消措施，便能有一個冠冕堂皇的下台階。

先行先試計劃的試驗地點只有14個，涉及的市民甚少，政府如果有心要做好，是輕而易舉之事，但到頭來，有的居民聲稱，一直不知道自己居住的大廈是試點；有的居民雖然知道，卻從來沒收過政府派發的免費垃圾袋。由此可見，當局的所謂試驗，只是虛應其事，一如逢場作戲罷了。

這個垃圾徵費的攤子，是上一屆政府遺留下來的，新一屆的管治班子覺得食之無味，如今惟有虛晃一招，雖不至於宣布取消，卻將其無限期延後，且待下屆甚至是下下屆政府處理。特區政府或許已學乖了，本欄過去一直強調，香港五行忌火，最怕碰上夏天，以往的大麻煩事，例如2003年「50萬人」上街示威，以至2019年的反修例風波，都是在夏天爆發。如今又適逢炎夏，一切是宜靜不宜動，多一事就不如少一事，因此，管治班子宣布變相取消垃圾徵費措施，也算是順天應時之舉。否則的話，若然夏季未完，政府又以趕鴨子上架的方式，強行徵收垃圾費，我敢保證，肯定會引來民怨四起。

要有效推行環保，成功與否不在於收費，而在於教育，教育不到位，強行徵費只會觸發更多反對聲音。