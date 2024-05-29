昨日談到，美國拜登政府為了年底大選，以子虛烏有的「產能過剩」為藉口，向中國製新能源汽車和太陽能設備等狂加關稅，大開環保倒車。在大西洋對岸，英國辛偉誠政府為了爭取連任，亦推翻多項由前朝政府推出的減排節能措施，又批准油公司重新開採北海石油與天然氣，與2050年達致碳中和的目標愈行愈遠。

天下烏鴉一樣黑，在太平洋另一角落的澳洲，也同樣在走減碳回頭路。相對於美國和英國，澳洲人出名較環保和節能，多年前已大力發展太陽能、風力，以至利用潮汐和海浪來發電，並一度宣稱可提早關閉國內多家主要燃煤發電廠，全面改用更潔淨和便宜的可再生能源，將大量煤礦改作出口賺取外匯，尤其是人民幣。

然而，隨着多個可再生能源項目出現延誤、超支或成本效益未如預期，加上澳洲經濟疫後復甦進度理想，用電需求增長強勁，還有俄烏戰事導致國際能源價格飆升等，令人憂慮減排速度太快，可能會危及澳洲未來的經濟發展和能源安全。

執政工黨早前決定推翻前朝自由黨政府的決定，延遲關閉部分高污染的老舊燃煤電廠。有關做法惹來環保團體批評，卻大受煤炭及電廠工人歡迎，有人質疑後者才是工黨的主要轉軚理由。

除了煤炭，澳洲還盛產核能發電所需的鈾礦，但該國是無核國家，鈾礦全部是用來出口。前自由黨政府曾建議為核電解禁，以更快捷和便宜的方法達致碳中和。但工黨政府日前發表研究報告，指在澳洲興建核電廠需時甚久，連同各項輸電、安全和核廢料處理設施，建設和產電成本不會比再生能源平。講到核電建設，現時全球最平、最快手和經驗最多的是中國，但澳洲基於國安理由，絕不會採用。