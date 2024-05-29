中國崛起之路是不斷的遇難克難。在南海，中國被忽然變臉的菲律賓全方位咬上了。近日，菲律賓在距離台灣南部海岸約150公里的伊拜雅島（Itbayat）設立了哨站，聲稱要監視及收集南海內有關方面的行動及數據。另一邊廂，中國最近被美國媒體爆料，要在南海島礁建20座浮動核電站，中國的行動無疑是大布局。

先說菲律賓設哨站的伊拜雅島。菲律賓國家安全顧問安約表示，要在此設哨站的原因，是台菲之間的呂宋海峽是「重要的國際水道」，也是「區域與國際衝突的潛在爆發點」。新設的哨站要收集海洋數據和情報，使菲律賓海岸防衞隊能夠有效應對外國入侵、非法貿易、走私、海盜等威脅。其言論暴露了菲律賓的小人之心。

若對菲律賓打甚麼算盤摸不着頭腦的話，便要打開地圖查一查伊拜雅島的位置，然後不難發現，這個與台灣南部隔海相望的海上零落小島嶼，說好聽點是個島，但菲律賓能在這裏設個怎樣的哨站，卻值得觀察。地理上，這個小島的確有扼守呂宋海峽的作用，但菲律賓若沒有本事解決海上供電供水，甚至該島是否適合設立軍事設施等問題未解，那麼，哨站便只能是空談。

這邊廂傳來小動作，中國則被傳有大動作，美國《華盛頓郵報》日前報道，中國計劃在南海填海造地的島嶼打造20座浮動核電站，消息一出即備受關注。有分析指，中國既沒有澄清，也沒有回應，事件屬實的機會極大。

中國近年在南海設立了三沙行政區，其下轄西沙群島、中沙群島、南沙群島的島礁及其海域，按照內地公布三沙市轄區的機場，區內已有永興島機場、永暑島機場、美濟島機場、渚碧礁機場，當南海諸島礁的規模愈來愈成熟，行政及人口所需、戰略部署所需便會極速上升。

在這片遠離陸地、海洋氣候挑戰極大的地方，供電供水成了大難題，以核能的供電能力，中國若能解決浮動核電站的技術及海洋環境的挑戰，相關建設對中國在南海島礁的各項能力提升，都是卓越及令人振奮的。

不過，核建設的消息一出，已有一些國際噪音提出質疑，想來，美媒爆料，引起國際關注，然後是負面操作的方程式又將出現。過去多年，西方傳媒以輿論力量炒作中國的負面消息有很多，最經典的一宗便是新疆人被強迫勞動的新疆棉事件，事件擾攘經年，結果連西方傳媒都冇癮了。

這一次，西方媒體又要怎樣炒作，或者西方媒體在政權操弄下要怎麼誣衊中國，還有待觀察。南海明明就在中國家門前，但中國在自己的領海裏做建設，偏偏一再有非域內國家橫加指摘，聒噪不斷，擺明了是要故意阻撓。看來，中國人勢必要再度克難解難。