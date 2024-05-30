世界視線：澤連斯基不可勝　烏克蘭出路何方

烏克蘭總統澤連斯基正內外受困。

戰場上烏軍節節敗退，俄軍若進攻的話，烏克蘭似是無可抵禦，此所以北約內部爭論是否出兵及應否用遠程導彈等，以烏克蘭名義進攻俄羅斯境內，希望扭轉敗局。匈牙利總理公開批評，北約企圖把歐盟的年輕人送上烏克蘭戰場犧牲。就北約秘書長早前主張，北約是否應解除限制，允許軍援烏克蘭的武器可打擊俄羅斯境內，意大利外長與德國總理均反對，但法國總統馬克龍卻支持。歐盟內部正把政策爭議公開化，顯示出不久便可有定議進攻俄羅斯。現時只是要解決不同主張，早晚會妥協。

事實上，北約早已介入戰爭，差別只是會否在烏克蘭危急之時，全力參戰，準備與俄羅斯打一場歐洲大戰。在這個問題上，澤連斯基無決定權，他只是棋子，他的影響僅是烏軍在戰爭中能否不敗，敗則北約便沒法不全面介入，不敗還可等待歐美軍援來決一死戰。即使如此，戰場的主力已是北約力量，澤連斯基的烏軍，包括新納粹主義殘餘部隊，作用和地位不過是中日戰爭裏日方的華裔偽軍，他早已無力反攻和主導戰爭的方向。匈牙利堅持在歐盟否決給烏克蘭的逾65億歐元緊急軍援，烏軍單靠遲遲不到的美援，戰場上的劣勢難改，再有潰敗的迹象，歐盟的軍援、經援更不用輸送了。

對內，澤連斯基的總統任期5月20日已屆滿，他以戰時理由推遲國會與總統選舉，其中只有國會選舉延遲合憲法規定。沒有總統選舉，澤連斯基是非法留任。普京已公開宣稱不承認澤連斯基為烏國總統，若有談判只會與烏克蘭國會議長進行。澤連斯基總統的合法性已挑起了大爭議，被顏色革命推翻的前總統亞努科維奇開始活動，前總理季莫申科也公開批評澤氏。

澤連斯基接替的前總統波羅申科，也以其在國會內議員與黨派領袖的身份到國外聯繫歐洲有關政治精英，各方勢力正蠢蠢欲動企圖在澤氏失去憲法合法性後尋找政治機會。澤氏雖然流放與他爭奪權力的烏軍總司令，也避過軍方人士的刺殺行動，但面對內外壓力，他能否克服呢？抑或是烏克蘭政界的騷動反映出他背後的政治支持──北約與美國，已開始考慮是否把澤連斯基撤換，給烏克蘭戰爭尋找不戰敗的出路。

保加利亞政府公開說烏克蘭不可能戰勝，這便是烏戰和烏克蘭問題解決的條件，影響及乎全球。

研究院院長 陳文鴻