娛圈單打：人不為己天誅滅 避分身家好正常

估唔到一對男女好來好去，一樣會有閒言閒語！嗱，結婚18年的郭晉安、歐倩怡今個月初宣布離婚，二人共同發表聲明，沒有一句怨言，為「好聚好散」提供了示範。殊不知，安仔同胞姊一齊創立的保健品品牌最近搞上市，安仔被揭兩年前廉價轉讓股份予胞姊，又招來提早轉走資產、避免離婚分身家的指摘，睇嚟食瓜的民眾好得閒喎！

事緣他們曾表示兩年前已經分居，時間線跟安仔轉讓股份予胞姊十分脗合。早前先至被外界踢爆，安仔名下近億元物業，全部冇落歐倩怡個名，家陣再被人批評轉股份避分身家，證明安仔孤寒，對一個跟咗自己近廿年的女人毫不留情喎。

唉，人非聖人，當然係自私居多。講真，分多啲身家係人情，分少啲也是道理，兩公婆分道揚鑣，當中有愛有恨，冇公開互數對方，已經係非常高的境界。明知老婆離開自己，唔想將太多資產分給對方，又有乜出奇？

再講，歐倩怡嫁予安仔後在家相夫教子，安仔一直供養老婆仔女，生活無憂；其後老婆話要讀書進修，安仔一樣冇反對。兩公婆感情好的時候，乜都冇計；感情生變，計到足都好應該啫。離婚本來已經傷心，是非仲要浪接浪，難得安仔心平氣和，話同前妻已經溝通清楚，知道係乜嘢一回事，叫大家唔使擔心。

計本欄話齋，網民無謂苛責安仔，畢竟佢一直有盡好演員本分，每次演出都交足貨，婚後從來冇緋聞傳出，在仔女面前亦係慈父一名。家陣安仔唔止再為大台拍劇，保健品牌又搞上市，一切重新出發，可謂柳暗花明又一村！