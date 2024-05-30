中國大陸對付台獨，包括其背後的美國，用的是底線威嚇，定出不可逾越的底線，表示一觸及便可能啟動武統。這個策略前提是美國及台獨不願戰爭。但美國若目的是拉中國陷入戰爭中，這樣的策略卻會弄巧成拙。

美國是不怕也不惜要牴觸中國的底線，大不了是一戰，正中它的下懷。但它亦不必即時開戰，而是選擇時機。時機是台獨準備是否就緒，時機是中國大陸是否處於內外困境之中。主動權在美國，是因為它可選擇甚麼時候重重衝擊中國的底線來引發中國武統。不過在最後引發戰爭之前，美國還會不時地牴觸中國的底線，施加壓力，牴觸只是稍為超越中國底線，目的是不停測試中國的反應，包括測試中國軍力的安排部署，也測試中國可怎樣政治應對，是敢不敢戰。

不敢戰的話，中國的底線便被戳破成空話，打擊中國政府的威信，也使美國可以迫使中國把底線退後，讓美國可依此不斷地壓迫中國的底線。侵犯中國的底線便成美國的戰術，不斷纏擾。假若中國真的動兵，美國也可退一步推諉於意外，或任何可信或不可信的理由，以至不用理由來退一步先不開戰，留待稍後再覓時機。對美國而言，這樣糾纏的戰術，沒有多大成本，卻可以在國際上製造出台海經常的麻煩，擾亂中國的內外政策。這樣也製造時間與空間培育台獨成為烏克蘭式的部隊，爭取台獨成氣候作為美國在台海對華的代理人。

中國在美國的壓迫下，必然大修軍備，有一點像列根時代美蘇星戰軍備競賽的性質。當年是美國虛張聲勢，蘇聯則重本建軍，影響到經濟民生的發展，帶來困境，讓戈爾巴喬夫推行對美和解和市場改革，結果弄至蘇聯由內而外地瓦解。今天美國引發與中國的軍備競賽，可能也是虛張聲勢，且只用美債來支付。相對而言，中國是把寶貴的資源投入軍備，擠佔民生經濟發展所需。中國財政開始短缺，再大力投資國防，中國也要擴大債務來支撐，經濟的發展難免受到打擊。

中國大陸對美硬拚，拚軍備、拚軍演，可是對爭取台灣民心未必有多大作用。堅持戰線思維便讓美國牽着走，極為被動。倒不如不明言底線，讓美國及台獨處於不肯定的恐慌中，更有利中國來制訂、執行政策。但無論如何，單只考慮戰爭，容易被美國擺弄，處於被動劣勢。