如果真有國運這回事，中國顯然正在走運。現正上演的兩場戰爭──俄烏戰爭和以巴戰爭，中國全部間接得益。反觀世界一哥美國，卻被這兩場戰爭拖入泥淖，燒銀紙之餘又達不到目的，反而賠上國際聲譽和影響力。俄烏戰爭是美國策動的代理人之戰，意在打垮俄羅斯，無奈美國的如意算盤打不響，俄羅斯沒垮，GDP還有所增長；以巴戰爭則是被以色列拖下水，美國不敢背叛猶太金主，不得不盲撐以色列，已到了與國際社會為敵的地步。

兩場戰爭，中國均無參與，但同樣受惠。俄羅斯被美國制裁，被迫全面倒向中國，讓中國如虎添翼，法國總統馬克龍甚至形容，俄羅斯已成中國的附庸。至於美國放任以色列屠殺巴人，國際社會對此愈來愈反感，承認巴勒斯坦國的歐洲國家愈來愈多，美國公信力盡失，形象江河日下，尤其在中東的影響力已被中國超趕。

去年在北京拉攏下，成功令伊朗和沙特阿拉伯和解，已令美西方大跌眼鏡，反映中國在中東影響力已非美國所能預料。以巴戰爭爆發，中國提出兩國方案，在聯合國也得到絕大多數成員國支持，但美國從中作梗，助紂為虐。近日以色列空襲加薩拉法市難民營，造成無辜平民慘死，總理內塔尼亞胡還假惺惺地說是「悲劇」，結果不旋踵再有難民營被轟，堪稱殺得性起，死性不改。美國至今不哼一聲，令國際社會更加心寒。

中東阿拉伯國家對美國的不信任與日俱增。阿拉伯四國元首應邀訪華，跟國家主席習近平會面，除了商討新能源、經貿方面的合作，以巴戰爭肯定也會成為重要議題。很明顯，在中美之間，阿拉伯國家更信任中國，元首訪華就是冀中國加大力度推動以巴和談，皆因美國已經靠不住。