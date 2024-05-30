賴清德號召年輕人走上街頭，企圖以群眾壓力迫使在野黨就範。但任何稍有理性的人都可以看出，這次民進黨的動員能力顯然大不如前，和10年前的太陽花遠遠不能相比，原因究竟是甚麼？

當年太陽花雖然骨子裏就是操作抗中保台的反服貿，但枱面上卻是用「反黑箱」為號召，抓準了國民黨立委張慶忠半分鐘拍板定案送院會的程序問題大做文章，加上綠委暗中配合與王金平不願動用警察權，遂使得民進黨的側翼學生得以攻佔立院，吸引號稱40萬人上街（實際估算約13萬），成功逼迫國民黨撤案。

這次「青鳥行動」儘管也宣稱「反黑箱」，但拜全程直播所賜，多數人都看見是民進黨不斷阻撓議事，根本無心討論，除了死忠者外，幾乎得不到中間選民認同。而在野黨也記取當年教訓，一方面全程甲級動員緊盯，韓國瑜也不卑不亢，牢牢抓住議事主導權，導致綠營毫無可乘之機。

另外，蔡英文8年獨斷橫行的執政，早已激起民眾的反彈，年輕族群大幅向民眾黨靠攏，而過去民進黨賴以主導街頭抗爭的社運團體與職業學生，經過8年的安逸，戰鬥力也直線下降，缺乏新一代的靈魂人物，能上台號召的都是極度缺乏公信力如苗博雅、四叉貓、雞排妹等旗幟鮮明的側翼，自然激不起多少熱情。

最後更重要的是，民進黨自己就是執政黨，若號召民眾癱瘓立院，等於搬石頭砸自己的腳，結果陷入進退兩難的尷尬局面。導致5月24日最多不過集結號稱10萬人（實際僅約1.45萬人），28日更只能尷尬地喊出7萬人（粗估僅一萬人左右），完全不復當年的氣勢。綠營對年輕人的控制力消失，為賴清德敲響警鐘，若不改弦易轍，只會讓自己更加醜態畢露。