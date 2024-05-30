俄烏戰爭打到現在，不少人都覺得下一場戰役最有可能發生在台海周邊。事實上，俄烏衝突對海峽兩岸確實有重要的啟發，我早前已指出大陸應吸取俄軍在戰爭中拖泥帶水的教訓，一旦台海爆發戰爭就要快刀斬亂麻了結戰事。另外，北京也應該學習俄國的核武政策。

過去兩年多以來，可以看出西方國家嘴巴說支持烏克蘭，向烏軍提供大量武器，但有兩點一直不敢做。一是不允許烏國以相關武器打擊俄羅斯境內，二是不敢直接派兵到烏境內參戰。當然，歐美私下有秘密向烏克蘭運送遠程導彈及訓練烏軍，不過這和公開仍有一段距離。歐美不敢直接捲入俄烏戰爭，是因為它知道此舉將會帶來嚴重後果。俄羅斯上世紀90年代已明確表明，在國家生存受到威脅的情況下會使用核武器。正如俄國總統普京日前開腔警告，西方允許烏軍使用西方武器襲擊俄羅斯境內是在玩火，可能會引發全球衝突。當北約國家在俄烏戰爭走得愈前，就意味着俄國啟動核按鈕的機率愈高，這是任何國家都承擔不起的風險。

中國一向奉行不首先使用核武器政策，當年作出這個承諾是不希望引起別國恐慌，以及避免鄰國競相發展核武。然而，中國核武政策的終極目的是保衞國家主權。換言之，儘管北京宣稱恪守不首先使用核武器的政策，可是在特殊情況下不應遵從這一政策。

台灣問題是中國大陸核心利益中的核心，是不可逾越的紅線。一旦台海爆發戰爭，大陸就進入生死存亡的處境。北京應宣布放棄不首先使用核武器的承諾，表明會採取一切措施維護國家利益，包括不保證不會對介入台灣戰事的軍事力量甚至國家進行核攻擊。日菲等就不敢在台灣問題上越界踩線。