以色列國防軍周日深夜空襲加薩地帶南部城市拉法，引發多個收容難民嘅臨時帳篷起火，造成至少45人死亡，以軍所為惹來多國及國際組織批評及譴責。以色列總理內塔尼亞胡翌日承認上述空襲係一次「悲劇性錯誤」，正調查事件。然而，以軍並沒有停止襲擊拉法。身處拉法的目擊者指，以軍坦克及其他車輛已進入市內，拉法當地隨後傳出以軍向一處難民營開火，造成至少21名平民死亡。

加薩衞生當局亦稱，以色列日前對拉法以西嘅難民營發動新的襲擊，造成7名巴人死亡，數十人受傷。一面調查，一面殺人，咁都得？事實上，內塔尼亞胡殺紅雙眼，根本無視國際組織批評，聯合國轄下國際法院（ICJ）頒布命令，要求以色列停止軍事進攻拉法；之不過，種種迹象顯示以色列視ICJ如無物，聯合國秘書長古特雷斯周一於社交媒體發文，除咗譴責以色列導致無辜平民死亡，亦不過再重申加薩「無處安全，如此行徑必須停止」！這好比和尚對住一口鮮血的野生老虎，唸着經叫牠勿再殺生！

美國有新聞網站引述美國官員報道，拜登政府仍在評估拉法難民營襲擊事件是否逾越了其「紅線」。所謂「紅線」，乃拜登於3月曾警告內塔尼亞胡不要貿然入侵拉法，本月初更威脅若以軍進攻拉法，美國將停止向以色列提供攻擊武器。不過，內塔尼亞胡根本洞悉拜登得個「噏」字，冇料到！更對美卿布林肯多次親赴中東調停無動於衷，死咬住要殲滅所有哈馬斯恐怖分子，否則誓不罷休，結果衍生成攻打拉法，濫殺平民！內塔尼亞胡的「認錯」稱是「悲劇性錯誤」根本不值一哂！「人無善志，雖勇必傷」。內塔尼亞胡無所不用其極要趕盡殺絕巴人，冷血如斯，只等天收！