娛圈單打：神一般的存在　超然兩岸鬥爭

嗱，最近兩岸關係因為「務實的台獨工作者」賴清德上台而轉趨緊張，不少在中國大陸搵食的台灣藝人，都緊跟大隊轉發「台灣必將回歸祖國懷抱」表態文。之不過，未有表態的台灣藝人就被推到風口浪尖，紛紛遭點名要求表態，當中包括蔡依林、五月天、周杰倫等。

大陸網民非常齊心，揚言拒絕表態者，唔好到大陸搵食！之但係，當中有一位台灣男藝人，「兩邊賺」卻一直默不作聲，卻依然冇捲入表態風波！邊個咁把炮呀？之唔係有「零負評男神」稱號、憑《心太軟》一曲紅遍兩岸三地的任賢齊囉！

就連台灣網民都百思不得其解，上網求解答。有網民認為，小齊本來就喺眷村長大，肯定唔「綠」，而且先在大陸走紅，後來至回流台灣，再紅到香港，事業重心早就全面放喺大陸，仲攞埋香港身份證，絕對「根正苗紅」。又有網民形容，小齊「在對岸地位很高」、「神一般的存在」，根本毋須表態。甚至有粉絲急急護航，質疑網民提問係靠害小齊，陷偶像於不義。

喂，計本欄話齋，小齊之所以超然物外，政治不沾身，冇人會為難佢，全因佢份人實在太好，既唔招搖，又生活低調，加上個性謙虛有禮，與人為善，梗係唔會捲入是非漩渦啦。所以呢，「零負評男神」呢個朵唔係白叫㗎，係小齊出道30幾年來的修為，種善因、得善果就係咁解。

話時話，港產片《九龍城寨之圍城》爆紅，票房直逼一億大關。呢套戲大家都將焦點放在古天樂、劉俊謙身上，其實小齊一樣有份主演，仲演得相當出色添。小齊識分莊閒，當然唔會搶風頭啦。