「九天閶闔開宮殿，萬國衣冠拜冕旒。」近日北京又有一場重頭外交戲碼上演，國家主席習近平與來自阿拉伯地區的多國元首共同出席中阿合作論壇第10屆部長級會議，盛況空前，將中國與阿拉伯國家的合作推上新的台階。美國在中東地區愈來愈不受歡迎，中國與阿拉伯國家的合作則愈來愈緊密，兩者恰成鮮明對比，這也再次證明了「得道多助、失道寡助」的道理。

說來實在諷刺，美國千方百計圍堵和孤立中國，中國的朋友圈反而不斷擴大，特別是在中東地區，中國的影響力大有後來居上之勢。西方媒體酸溜溜表示，美國逐漸抽身中東，令中國有機可乘，填補了真空。其實正如中國外交部發言人指出，中東人民才是中東的主人，不是誰家的後院，更不存在所謂的真空。中國以真誠的態度交朋友，講求平等互利，合作共贏，美國則是唯我獨尊，盛氣凌人，對中東國家予取予攜，孰高孰低，不言而喻。最重要的是，中東國家愈來愈需要中國，不只是石油貿易，還有基建投資以及技術和安全等各方面的合作，而這些都是美國無法提供的。美國本身基建尚且千瘡百孔，遑論投資中東。

說到底，群眾眼睛是雪亮的，中東國家不可能永遠被蒙騙，當他們看清老美真面目後，自然懂得如何選擇。尤其是以巴衝突中，美國毫無底線地支持以色列實施種族滅絕暴行，激起國際公憤，許多歐洲盟友也不值其所為，何況是阿拉伯國家。西班牙、挪威和愛爾蘭三個歐洲國家同時承認巴勒斯坦國，無異於狠狠摑了美國一巴。更不堪的是，曾被美國視為中東親密盟友的沙特，近年也漸行漸遠，反而與伊朗及敍利亞冰釋前嫌，重歸於好。中東國家空前團結，美國愈來愈孤立，不正是自己造成的嗎？

早前有外媒報道，美國以提供安全保障及協助發展民用核項目為條件，企圖推動沙特和以色列關係正常化，並要求沙特遠離中國。老美念茲在茲都是如何孤立中國，如何破壞中阿關係，如意算盤無疑打得很響，但沙特當局並不傻，不可能為了一棵樹而放棄一片森林，更不可能為了美國一紙空洞承諾而得罪中國這隻潛力股。

很明顯，美國確實已經衰落，不僅僅是綜合實力的衰落，更是國家形象和國際影響力的衰落。阿拉伯國家紛紛向中國靠攏，可謂大勢所趨。