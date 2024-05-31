以色列簡直殺紅了眼，面對強大的國際譴責壓力，不僅絲毫沒有動搖入侵拉法的決心，還打算乾脆直接將聯合國所屬的人道救援機構「近東救濟工程處」列為「恐怖組織」，簡直令人匪夷所思。

1949年成立的近東救濟工程處，堪稱中東地區最重要的國際援助機構之一，長期援助敍利亞、黎巴嫩、約旦、加薩等地上百萬難民，但也因此觸怒以色列。以色列過去不斷指控近東救濟工程處內，至少有上百名員工與哈馬斯有所聯繫，甚至認為哈馬斯的部分武器，就藏在該工程處的設施中。

為此，以色列右翼政客一直鼓吹關閉近東救濟工程處，還在國際四處游說，宣稱美國、德國、加拿大、澳洲、意大利、英國、芬蘭和羅馬尼亞等國，都已停止向該單位提供資金，以顯示近東救濟工程處確有問題。

但事實是，由於以色列始終提不出關鍵證據，所以多數國家已經恢復了對近東救濟工程處的支持，而以色列之所以將其視為眼中釘，與其說是懷疑他們藏匿哈馬斯，更重要的是希望能將聯合國的勢力完全驅逐出加薩地帶，這樣不僅在進攻時更能無所顧忌，以色列軍隊進行種族滅絕的暴行，也就更不容易取得證據。

將聯合國轄下機構視為「恐怖組織」，等同宣布聯合國就是「恐怖組織」的大本營，這種幾乎可說是向國際宣戰的囂張行為，若沒有美國的支持，內塔尼亞胡再膽大妄為，也不敢這麼做。一個明顯的證據就是，就在以色列揮軍拉法的關頭，美國忽然宣稱耗資3.2億美元，為救援巴勒斯坦難民所搭建的浮動碼頭，因天氣因素斷裂損壞，需要維修，中斷了人道救援。在難民最需要美國的時候，美國卻悄然撤出，這是單純的巧合？還是對以色列的刻意縱容？明眼人一望可知。