英國保守黨首相辛偉誠日前在報章撰文，聲言一旦勝出大選將會恢復義務兵役制，所有18歲公民必須在武裝部隊或警隊、國家衞生事務局等公民事務部門服務一年。辛偉誠這一倡議成事的機會極低，他突然提出這個建議不禁令人疑惑到底有何目的？

義務兵役制俗稱徵兵制，是一種強制服役制度；相對而言，募兵制則是讓國民自願參軍。一般來說，徵兵制可以徵集到的士兵數量遠大於募兵制。以英國為例，上世紀40至60年代曾短暫實行徵兵制，逾200萬人透過此制度參軍，當時英國才4、5千萬人口。現在英國有6千多萬人，由於實行募兵制，現役英軍總規模不足20萬人。

民調顯示，近一半65歲以上的英國人支持為期一年的徵兵制。保守黨的核心支持者正是這些選民。辛偉誠此番建議似有鞏固核心盤的意思。但他討好年長選民的同時卻得罪了年輕選民，因年輕人正是服兵役對象，英國近年募兵乏人問津，反映年輕人根本不想當兵。辛偉誠這招是得分還是減分，實在不好說。目前保守黨民望大幅落後於工黨，基本上已輸定，意味恢復義務兵役制機會不大。

值得注意的是，徵兵制在美英都有死灰復燃的趨勢。美國眾議院軍事委員會5月才批准提案，計劃將男性年滿18歲時要做的兵役登記自動化。委員會說法是避免國民忘記登記而面臨處罰，但不少人相信是為了在國家有徵兵需求時，華府可快速啟動。辛偉誠的說法有緊跟美國腳步的意味。

美國上一次實行徵兵制要追溯到1972年，當時美蘇冷戰，美國還在越戰中泥足深陷。如今全球地緣政治角力不斷加劇，俄烏、中東都在打仗，美英有意重啟徵兵制，世界恐怕難以太平矣。