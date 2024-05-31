以色列無視國際法院頒發嘅停止攻擊拉法命令，派遣坦克開進拉法市中心。有以色列官員稱，戰爭估計持續至明年，並重申為防止以色列遭受攻擊，消除哈馬斯在加薩嘅統治係必要的。要言之，以色列繼續攻打拉法，根本無視拜登嘅所謂「紅線」。

美媒曾引用影片及武器專家嘅分析，指以軍周日空襲拉法一個難民營，造成至少45人死亡，係用美國製造嘅彈藥發動襲擊；美媒稱，4名爆炸武器專家分析過一些網上影片後，表示可以喺現場見到美國製造嘅GBU-39小直徑炸彈（SDB）嘅碎片。GBU-39嘅彈頭部分與別不同，制導和彈翼部分非常獨特，再睇睇尾部驅動部分即可確認係GBU-39，碎片上嘅生產序列號與位於加州嘅GBU-39零件製造商嘅序列號匹配，進一步證明係美製嘅炸彈。呢種炸彈比大型炸彈，譬如美製900公斤炸彈更精確，更適合城市環境。美國官員亦鼓勵以軍在加薩多使用。不過，喺人口稠密嘅地區使用，深具風險。以軍日前繼續炮轟拉法，並派出無人機攻擊，有住宅中彈，造成至少15名巴人死亡。內地媒體披露，以軍現已在拉法投入4個旅嘅兵力，地面行動範圍亦向西北方向，即拉法市中心擴展。

轟炸拉法難民營事件，造成好幾十名平民死亡，又用咗美國製嘅武器，究竟有冇超越華府嘅「紅線」呢？白宮國家安全委員會發言人柯比日前堅稱冇，並指美國支持以色列嘅政策不會改變。拜登本月初表明不會容許以軍用美製武器攻擊拉法，不過，用咗美製炸彈殺死無辜巴勒斯坦人，又死撐冇超越「紅線」，看來呢條紅線根本就模糊不清，且隨着美國總統大選臨近，拜登因應自己選情，呢條所謂「紅線」根本就是他說了算！