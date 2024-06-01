台灣前「外交部長」吳釗燮，早已被大陸定性為「台獨頑固分子」，已將他列入黑名單，「將採取一切必要措施予以嚴懲，依法終身追責」。

從吳釗燮的資歷和表現來看，他的確擔得起「頑固」二字。他在陳水扁時期，曾出任陸委會主任委員、駐美代表；在蔡英文時期，曾擔任國安會秘書長、總統府秘書長，2018年2月起擔任「外交部長」，是台灣20年來任職最久的「外長」；現在他又要回鍋「國安系統」，出任賴清德「內閣」的國安會秘書長。吳釗燮的從政生涯和重要崗位，都是在搞「台獨」工作，他比自稱「務實的台獨工作者」的賴清德還「務實」，資歷更久。

現在，吳釗燮離開了任職6年的外長崗位，台灣電視台日前播出專訪，讓他大談感言。他說，面對大陸的認知作戰及打壓，外交人員的反應要及時，不能退縮。他舉例，曾有國家邀請台灣駐外代表參加活動，大陸使館不讓台灣代表發聲，但該「友好國家的政治人物」了解到台灣是朋友，「沒有讓大陸無理取鬧，最後是大陸代表選擇離場」。吳釗燮沾沾自喜地總結曰：這反映台灣方面若碰到不合理壓力，絕對不能退縮。

吳釗燮口口聲聲的「友好國家」是斯洛伐克、波蘭、瑞典、丹麥等。他說，「這些歐洲國家對台灣逐漸敞開大門，願意抵擋來自大陸的壓力，對台灣來說，是很重要的成就」。然而吳釗燮自鳴得意的所謂成就，並非「台灣外交」有多大能耐取得的，而是美國指使這些「友好國家」挺台灣的。沒有山姆大叔背後發動，這些「友好國家」哪裏會為了台灣而得罪中國？美國要不是為了把台灣當成反華遏中的棋子，哪裏會指使嘍囉們挺台灣？吳釗燮把「台灣外交成就」吹成是自己抗壓有方、「絕對不能退縮」，真夠不要臉！吳釗燮回任國安會秘書長，這個「台獨頑固分子」繼續有用武之地，然而兔子尾巴——長不了。