美國前總統特朗普的「掩口費」案件，剛被判罪名成立，但此君雖為罪犯，目前的民意支持度仍然高企，今年11月的總統競選，估計他不會缺席，很多人甚至認為白宮會由他重掌。

傳聞早前特朗普跟共和黨的捐助者會面，在內部談話中聲言，一旦重新執政，如果俄羅斯繼續入侵烏克蘭，他會下令轟炸莫斯科；若然中國兵犯台灣，則會攻擊北京。按特朗普的性格，他曾出此狂言也不稀奇，但此君素來輕言妄談，會講的事不等於會做，世人對這位「神經刀」政客的言論，不必過於認真。

特朗普跟現任總統拜登相比，他更不喜歡打仗，原因大抵有三個，第一，他怕死；第二，他怕浪費開支；第三，此君其實也有點悲天憫人的心，他不是一個骨子裏壞透的人。這位前白宮主人在任期間，為了跟北韓修好，不惜紆尊降貴，要設法與北韓領導人金正恩會談，有美國記者問他，為甚麼這樣做，特朗普回應說：「因為我不想你和你的家人陷於核戰中。」北韓的核力量，不論跟俄羅斯或中國相比，都差距甚遠。試想特朗普面對北韓，尚且如此畏戰，他又豈敢輕易跟俄、中兩國動真格呢。

況且，特朗普平素錙銖必較，最怕浪費開支。美國進軍阿富汗，面對區區小國，整場戰爭也耗用了二、三萬億美元。要是跟中、俄開戰，美國就算不被打到滅國，也得用上二、三十萬億美元吧，你認為老美能花得起這筆錢嗎？

2019年，為報復伊朗襲擊美國的無人機，美軍曾想開展報復行動，時任總統特朗普得悉轟炸伊軍可能會讓對方賠上過百條人命，他心生不忍，決定將行動取消。由此可見，特朗普其實很不願意見到生靈塗炭。