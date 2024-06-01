近日大陸國台辦對賴清德的批評日趨激烈，令人憂心兩岸關係是否再也回不到馬英九時期的和諧狀態。國台辦發言人朱鳳蓮指「兩岸回不去了嗎？」本身就是個偽命題，「我們為甚麼要回去？兩岸關係是一直推進向前，朝向祖國統一的方向。」

從蔡英文到賴清德都強調「維持現狀」，就連美國也言必稱「美國反對單方面改變兩岸現狀」，但明眼人都知道，兩岸現狀從來不是一個恒定的狀態，而是不斷滾動改變的。蔣經國時期的兩岸狀態就與李登輝時期大相逕庭，陳水扁上台後兩岸互不信任與衝突加劇，到了馬英九時代趨於和解交流，但當蔡英文上任，兩岸旋即冰封，敵意不斷升高，現在賴清德的「新兩國論」，更讓台海出現30年來最迫切的危機。民進黨與美國所謂的維持台海現狀，到底指的是維持哪個時期？

如果真的要講正在發生的現狀，那就是台灣外交空間被日益壓縮，台海中線與禁限制水域消失，M503航線恢復正常，解放軍經常性在距台僅24海里的鄰接區進行戰備巡航，經濟上雙方逐步脫鈎，台灣對大陸經濟依賴從蔡英文鼎盛時期的43%，驟降到如今的28%！兩岸事實上早已回不去了。

大陸明顯地已不管台灣的反應如何，就是按照自己的步驟穩健推進統一進程，能夠和平統一固然甚好，必要時武統也是選項。而對台灣來說，賴清德與民進黨又想獨立，又不敢像澤連斯基般對美國公開喊話，只能用操弄意識形態與仇恨，在台灣內部實施暗獨。逐步外擴的大陸與逐步內縮的台灣，就是台海正在變動的現狀。

可以確定的是，未來天平更將快速傾斜，而賴清德除了把命運全部寄託在美國身上，顯然一籌莫展，台灣人的安全帽真的要戴好了。