英國將在下月舉行大選，軍情五處向各黨派參選人發放安全風險指引，聲言有外國企圖利用網絡等方式影響選舉結果。儘管相關指引沒有點名，但中國的名字已呼之欲出。

這已不是外國第一次炒作中國干預選舉。加拿大政府一個委員會早前發表調查報告，聲稱聽取數十位證人供詞和檢閱數萬份資料後，發現2019年和2021年聯邦大選皆遭到中國干預。在前幾屆美國總統選舉期間，共和黨和民主黨亦曾炒作中國干預大選。但到目前為止，各國都拿不出具體證據。

我不是權威人士，無法核實中國到底有沒有干預歐美國家的選舉，但從常識來看，似乎不太可能。若北京干預外國選舉，最終的目標當然是誘使選民選出一個親中的候選人。然而，當前歐美政界基本上已形成跨黨派的反華政治聯盟，幾乎沒有親中的政治人物。就算北京傾全力成功把反華政客拉下來，可選上的又是另一個反華政客，這種干預選舉並沒有意義。

近年歐美民眾對中國的觀感普遍負面，縱使北京利用各種手段，例如加強在社交媒體上的造謠活動，影響外國選民在投票中的取向，可是網絡愈來愈透明，一旦被發現，反而會導致外國人對中國抱持更壞的印象，令所謂的干預無效甚至適得其反。簡單來說，北京干涉西方國家的選舉，非不為也，實不能也，歐美太看得起中國的能力了。

在選舉期間要團結選民，最有效的方法是製造一個共同的敵人。歐美國家炒作中國干預選舉，說到底就是出於選舉考量，通過指摘北京干預選舉，以轉移國內矛盾視線。過去20多年，香港民主派也是採取類似的策略，每到選舉年便聲言被北京打壓，然後煽動民粹投自己一票。