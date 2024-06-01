中日韓三國峰會時隔4年半後日前再次舉行，然而，日本和南韓始終倒向美國，尤其是日本，更是路人皆見。老朽早前指出，三國關係能否正常化存在太多變數，峰會召開前夕，內地官媒發表社評，形容會議為南韓外交「糾偏」試金石；三國峰會能否改善彼此關係，或令中韓關係走出谷底，仍有待時間證明，大家不妨拭目以待。

呢，由日中協會牽頭主辦嘅「大變局下的中日關係」，5月29日喺日本東京舉行，中共中央對外聯絡部部長劉建超於會後透露，中日就福島第一核電站核污水排海，以及暫停進口日本水產品進行磋商，曾有一定進展，但最近略有倒退。眾所周知，中國係日本、南韓最大嘅貿易夥伴，三國經濟總量於全球佔比，從1999年嘅17%，提升至現在嘅24%，三國對外貿易總額佔全球20%，可見同中國多做生意，有百利而無一害。

日本一直要求中方取消停止從日本進口水產嘅措施，然而，日本卻沒有嚴肅對待國內外就核污水排海嘅合理關切，本着負責任和建設性的態度妥善處理，咁搞法，自然難有實質進展。劉建超亦提到，「集團對抗」、「小院高牆」、「脫鈎斷鏈」等消極動向潛滋暗長，給亞洲發展振興宏大願景蒙上陰影，中日作為世界重要國家和亞洲最大嘅兩個經濟體，應攜手並進，共克時艱。

講就容易，但中日矛盾仍多，尤其係台灣問題，日本一直赤裸裸的干預。最近，中國常駐聯合國日內瓦辦事處批評日本支持台灣參加世界衞生大會，直言「日本跳得尤其高，扮演了極不光彩的角色」，「日本在台灣問題上負有不可推卸的嚴重歷史罪責，最沒有資格在台灣問題上說三道四」。說實在的，中日韓關係即使回暖，亦不過是一曝十寒！