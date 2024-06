娛圈單打：晚安大小姐　咪再玩手機

近日在中日韓爆紅的洗腦神曲《晚安大小姐》,引來明星紛紛模仿,一句「呀咧呀咧」歌詞,彷彿有魔性一般瞬間入腦。以日本執事打扮現身、用極其油膩腔調、叫大小姐「不要再玩手機,是時候睡覺啊」的二人男子組合「ASMRZ」,看似其貌不揚,卻忽然爆紅網絡,造成現象級旋風,究竟有乜嘢魅力,連大小姐都抵擋唔住呢?

兩位執事其實都係韓仔,本身也是網紅,真名車青一和金慶旭,前者曾為南韓天團BTS伴舞。想不到兩條友仔走埋一齊造成轟動,一眾韓流偶像爭相模仿,包括Super Junior的希澈,特意將長劉海蓋住半邊臉,真實還原日本執事形象。

講到尾,呢首洗腦神曲都係以無厘頭取勝。歌詞來來去去幾句,包括「呀咧呀咧,無法阻止的大小姐」,「It's time to go to bed」,「還在玩手機嗎」,「再不睡覺,皮膚會變差啊」,「現在是最後警告,再不睡覺,我們就一起跳舞」,再配以兩男及其他Dancers的油膩表情和舞步,令人愈看愈想星佢兩巴!

正是如此無厘頭,反而大受歡迎,可想而知大家幾咁壓力山大,需要藉此紓壓!內地網民形容此MV「一天不看難受,看了難受一天」,可謂貼切不過。

早前林峯、劉俊謙等「城寨四子」,亦有開Live大跳《晚安大小姐》舞步,但論油膩程度,始終差韓仔幾條街。計本欄話齋,《愛‧回家》劇情最愛抽水,連「提款基」的忘年戀也拿來取笑一番。如果大小姐林淑敏以大小姐視角,拍《晚安大小姐》愛‧回家版,相信都會幾好笑。