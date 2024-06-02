美國11月的總統選舉，對俄烏之戰、巴以之戰都會有影響，對中美關係、台灣問題都會有重大影響。

俄烏之戰、巴以之戰是在民主黨拜登政府執政時期發生的。前者是拜登政府利用烏克蘭為棋子，一方面要壓垮俄羅斯、一方面要更牢固地掌控歐洲、一方面要騰出手來打擊中國挑起的；這場仗打了兩年多，上述3項目標，拜登政府一項都沒有達到。俄烏之戰，俄羅斯沒有被打垮，反而愈戰愈勇，收復失地，正在擴大戰果。而美國企圖更加套牢歐洲方面，表面有些收穫，實質上激起了歐盟、北約的不滿，他們正在「以攻為守」、「歐洲戰略自主」反套牢美國，由不得美國甩手脫身，美國正陷入極大的戰略被動。

巴以之戰不是拜登政府想打的，而是美國多年來的中東政策矛盾激化、局勢失控的必然結果，拜登很不幸地趕上了而已。這樣的失控，帶來了三大惡果：一是巴以之戰不管誰勝誰負，中東局勢都會愈加混亂，美國深陷其中；二是以色列會更加不受山姆大叔的節制；三是美國在這場戰爭和對以色列的種族滅絕兩面三刀、明挺暗撐之態度，完全、徹底地暴露了自己的真實嘴臉，引起世界公憤，美國前所未有的陷入全世界聲討中。

因此，拜登政府在俄烏之戰、巴以之戰中皆已陷入困境，根本找不到擺脫困境的方向和方法。對於想打垮俄羅斯後就能集中力量打擊中國，更成了緣木求魚。

那麼，民主黨、拜登的競爭對手共和黨、特朗普有甚麼辦法嗎？有甚麼安天下的妙計嗎？美國政黨政治、競選大位的「必殺技」是——張三指東，李四就要指西；張三說煤球是黑的，李四就一定要說是白的；張三說做法要軟，李四就一定說要硬……一切都要唱反調，反着來。最終誰勝誰負，就看誰更能忽悠選民，要看哪個陣營的選民更傻更好蒙。

現在的局面，是因為拜登對困局表現軟弱，不知所措，所以特朗普就要強硬狂妄，瘋言瘋語。